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Serkan Çimen 5 hafta sonra Boluspor - Adana Demirspor maçına atandı!

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 30.11.2018 13:46 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir karşılaşmasından bu yana görev alamayan Serkan Çimen, 5 hafta aradan sonra Spor Toto 1. Lig'de Boluspor - Adana Demirspor mücadelesine atandı.

Serkan Çimen 5 hafta sonra Boluspor - Adana Demirspor maçına atandı!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı maçta Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi bir süreliğine devre dışı kalmış ve bu esnada turuncu-lacivertlilerin attığı gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. Özellikle M.Başakşehir camiası söz konusu karardan dolayı müsabakanın yardımcı hakemi Serkan Çimen'e büyük tepki gösterdi.

Bu olaydan sonra tam 5 haftadır hiçbir müsabakada görev alamayan Serkan Çimen, 14. haftada görevine 1. Lig müsabakasıyla dönüş yapacak. Çimen, yarın Bolsuspor'un sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı mücadelede yardımcı hakem olacak.

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Serkan Çimen boluspor adana demirspor

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