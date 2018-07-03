Serkan Kırıntılı Atiker Konyaspor ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

Konyaspor forması giyen milli kaleci Serkan Kırıntılı'nın geleceği netleşti.
Konyaspor'dan yapılan açıklamaya göre; bir dönem adı sıkça Galatasaray ile anılan Serkan Kırıntılı, Konyaspor ile 2 yıllık yeni kontrat imzaladı.
Başarılı kaleci geçtiğimiz sezon 42 maçta forma giydi ve kalesinde 47 gol gördü, 12 maçta da kalesini gole kapattı.
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