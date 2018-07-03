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Serkan Kırıntılı Atiker Konyaspor ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 03.07.2018 17:59 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Serkan Kırıntılı, Atiker Konyaspor ile anlaşma sağladı. Tecrübeli kaleci Atiker Konyaspor ile sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Serkan Kırıntılı Atiker Konyaspor ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

Konyaspor forması giyen milli kaleci Serkan Kırıntılı'nın geleceği netleşti.

Konyaspor'dan yapılan açıklamaya göre; bir dönem adı sıkça Galatasaray ile anılan Serkan Kırıntılı, Konyaspor ile 2 yıllık yeni kontrat imzaladı.

Başarılı kaleci geçtiğimiz sezon 42 maçta forma giydi ve kalesinde 47 gol gördü, 12 maçta da kalesini gole kapattı.

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