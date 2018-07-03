Serkan Kırıntılı Atiker Konyaspor ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

Konyaspor forması giyen milli kaleci Serkan Kırıntılı'nın geleceği netleşti.

Konyaspor'dan yapılan açıklamaya göre; bir dönem adı sıkça Galatasaray ile anılan Serkan Kırıntılı, Konyaspor ile 2 yıllık yeni kontrat imzaladı.

Başarılı kaleci geçtiğimiz sezon 42 maçta forma giydi ve kalesinde 47 gol gördü, 12 maçta da kalesini gole kapattı.





