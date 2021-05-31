Serkay Tütüncü'nün seks açıklaması başına bela oldu! Ti'ye aldı

Final yapan 'Masumiyet' dizisinde rol alan Serkay Tütüncü, verdiği bir söyleşide yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Tütüncü "Yeni dönemin en seksi bulunan erkek oyuncularından birisin. Seks sana ne ifade ediyor?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Seks bence hayat enerjisi, herkesin hayatında hep olmalı. Seksüel çekimin olduğu yerde her zaman bir merak vardır. Hep diri tutar. Bu aslında yaptığımız iş için de geçerli."

Yakışıklı oyuncu "Seks itirafı" başlığında çıkan haberlere yanıt olarak "Seçtiğiniz başlıklara ve fotoğraflara dikkat edin biraz! Cümlelerin sağından solundan çekip zarar verme derdindesiniz. Tık almak için kötüleşmeyin. Lütfen" dedi.

Serkay Tütüncü bu açıklamadan sonra hakkında çıkan haberleri ise bir video çekerek ti'ye aldı.

