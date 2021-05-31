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  4. Serkay Tütüncü'nün seks açıklaması başına bela oldu! Ti'ye aldı

Serkay Tütüncü'nün seks açıklaması başına bela oldu! Ti'ye aldı

31.05.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Survivor' yarışması ile tanınan Serkay Tütüncü oyunculuğuyla da konuşulan bir isim. Tütüncü bir seks açıklaması yaptı ve gündeme bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu açıklaması yanlış şekilde sunulunca ise önce isyan etti sonra haberleri ti'ye aldı.

Final yapan 'Masumiyet' dizisinde rol alan Serkay Tütüncü, verdiği bir söyleşide yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Tütüncü "Yeni dönemin en seksi bulunan erkek oyuncularından birisin. Seks sana ne ifade ediyor?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Seks bence hayat enerjisi, herkesin hayatında hep olmalı. Seksüel çekimin olduğu yerde her zaman bir merak vardır. Hep diri tutar. Bu aslında yaptığımız iş için de geçerli."

Yakışıklı oyuncu "Seks itirafı" başlığında çıkan haberlere yanıt olarak "Seçtiğiniz başlıklara ve fotoğraflara dikkat edin biraz! Cümlelerin sağından solundan çekip zarar verme derdindesiniz. Tık almak için kötüleşmeyin. Lütfen" dedi.

Serkay Tütüncü bu açıklamadan sonra hakkında çıkan haberleri ise bir video çekerek ti'ye aldı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Serkay Tütüncü
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne kadar da çabuk oyuncu olunabiliyormuş.Gerçek oyuncular üstüne alınmasın.

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