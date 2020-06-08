MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sermiyan Midyat'dan Sevcan Yaşar açıklaması

Sermiyan Midyat'dan Sevcan Yaşar açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 10:04 | Son Güncelleme

Bir süredir kendisi gibi oyuncu sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddiaları ile gündeme gelen Sermiyan Midyat, geçtiğimiz gün Cihangir'de görüntülendi. Midyat, karşısına çıkan muhabirlere "Bu potansiyelde bir adam olup olmadığımı, bunca senedir arkadaşlık yaptığım insanlara sorup yanıt alabilirsiniz. Ben kötü bir insan değilim!" dedi.

Sermiyan Midyat'dan Sevcan Yaşar açıklaması

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Sermiyan Midyat, önceki gün Cihangir'de objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Midyat, oyuncu sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı iddialarıyla ilgili konuştu.

Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar ayrılığında ortalık durulmuyor! Sermiyan Midyat'tan olay iddialarSermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar ayrılığında ortalık durulmuyor! Sermiyan Midyat'tan olay iddialar

"AYIP BULUYORUM"

Oyuncu, konuyla ilgili şunları söyledi:

Bakın güzel arkadaşlarım sizler de görevinizi yapmaya çalışıyorsunuz elbette, bununla alakalı bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Ben de size diyorum ki, "Hukuken de ahlaken de ayıp buluyorum." Bu yaşanmış bir şeydir. Mahkemeye yansımış sonuçlanacaktır. Hep beraber sabredelim, bunu böyle devamlı sormanın bi anlamı yok ki... Elbette akıbetini merak ediyorsunuz. Şu durumda sabretmek zorundayız. Sonuç çıkınca sizlerle paylaşıcam, söz.

2705312_1e42f4d35914547788eb7e211c14ebcc_640x640

"BEN KÖTÜ BİR İNSAN DEĞİLİM!"

Sermiyan Midyat, daha sonra gazetecilerin "Sevcan hanımla görüştünüz mü?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

2705312_42e2028f45b75fffdbdbf5aabe5f2833_640x640

Elbette görüşmedim. Mahkemeye yansımış bir olay karşısında nasıl görüşebilirim? 2005 Emret Komutanım dizisinden beri 15 yıldır beni tanıyorsunuz, ne zaman bende böyle bir şey gördünüz? Bu potansiyelde bir adam olup olmadığımı, bunca senedir arkadaşlık yaptığım insanlara sorup, yanıt alabilirsiniz.

Sermiyan Midyat'ın genç sevgilisi Sevcan Yaşar karakola koştu! Sermiyan Midyat bakın ne dedi!Sermiyan Midyat'ın genç sevgilisi Sevcan Yaşar karakola koştu! Sermiyan Midyat bakın ne dedi!

Böyle bir şeyi yapmışım mıdır, cevabını bir de onlardan alın. Mahkeme bitmeden bu konuyu konuşmam yorum yapmam yakışık almaz. Ben kötü bir insan değilim!

2705312_b5c07e1a68e8e90cc7df98cc4c942134_640x640

Öte yandan Oyuncu Sevcan Yaşar, ocak ayında Sermiyan Midyat ile aşk yaşadığını sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri bir kareyi paylaşarak duyurmuştu. Ancak bir süre sonra ikili yollarını ayırmış ve Yaşar, Midyat'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vali, 'Vakalar arttı' dedi ve uyardı: Erteleyin

Vali, 'Vakalar arttı' dedi ve uyardı: Erteleyin

29 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

29 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

27 yaşında koronavirüse yenik düştü

27 yaşında koronavirüse yenik düştü

Bakan Koca, tedbir almadan dışarı çıkanları korkutacak sayıları açıkladı

Bakan Koca, tedbir almadan dışarı çıkanları korkutacak sayıları açıkladı

Aycan'dan Survivor itirafı! O ismi Acun'a açıkladı

Aycan'dan Survivor itirafı! O ismi Acun'a açıkladı

Bir ilimizde vaka sayısı giderek artıyor!

Bir ilimizde vaka sayısı giderek artıyor!

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Esra Erol'un canlı yayınına polis baskını!

Esra Erol'un canlı yayınına polis baskını!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

'Gökhan baba oluyor' dedi olay oldu

'Gökhan baba oluyor' dedi olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Demet Akalın'ın yemek yerken dolgusu düştü

Demet Akalın'ın yemek yerken dolgusu düştü

Yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den estetik itirafı

Yıllara meydan okuyan usta oyuncudan estetik itirafı

Tamer Karadağlı kızına 3 ay sonra kavuştu!

Korona onları ayırdı! 3 ay sonra kızına kavuşunca...

Acun Ilıcalı dede oluyor! Banu Ilıcalı'dan karnı burnunda poz

Dede oluyor! Mucize çocuğu hamile

Sinem Kobal kendini sokağa attı!

Sinem Kobal kendini sokağa attı!

Meryem Uzerli'den nostaljik paylaşım

Nostaljik paylaşım! Yorum yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.