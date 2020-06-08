Sermiyan Midyat'dan Sevcan Yaşar açıklaması

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Sermiyan Midyat, önceki gün Cihangir'de objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Midyat, oyuncu sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı iddialarıyla ilgili konuştu.

"AYIP BULUYORUM"

Oyuncu, konuyla ilgili şunları söyledi:

Bakın güzel arkadaşlarım sizler de görevinizi yapmaya çalışıyorsunuz elbette, bununla alakalı bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Ben de size diyorum ki, "Hukuken de ahlaken de ayıp buluyorum." Bu yaşanmış bir şeydir. Mahkemeye yansımış sonuçlanacaktır. Hep beraber sabredelim, bunu böyle devamlı sormanın bi anlamı yok ki... Elbette akıbetini merak ediyorsunuz. Şu durumda sabretmek zorundayız. Sonuç çıkınca sizlerle paylaşıcam, söz.

"BEN KÖTÜ BİR İNSAN DEĞİLİM!"

Sermiyan Midyat, daha sonra gazetecilerin "Sevcan hanımla görüştünüz mü?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

Elbette görüşmedim. Mahkemeye yansımış bir olay karşısında nasıl görüşebilirim? 2005 Emret Komutanım dizisinden beri 15 yıldır beni tanıyorsunuz, ne zaman bende böyle bir şey gördünüz? Bu potansiyelde bir adam olup olmadığımı, bunca senedir arkadaşlık yaptığım insanlara sorup, yanıt alabilirsiniz.