Sermiyan Midyat'dan Sevcan Yaşar açıklaması

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Sermiyan Midyat, önceki gün Cihangir'de objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Midyat, oyuncu sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı iddialarıyla ilgili konuştu.
Bakın güzel arkadaşlarım sizler de görevinizi yapmaya çalışıyorsunuz elbette, bununla alakalı bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Ben de size diyorum ki, "Hukuken de ahlaken de ayıp buluyorum." Bu yaşanmış bir şeydir. Mahkemeye yansımış sonuçlanacaktır. Hep beraber sabredelim, bunu böyle devamlı sormanın bi anlamı yok ki... Elbette akıbetini merak ediyorsunuz. Şu durumda sabretmek zorundayız. Sonuç çıkınca sizlerle paylaşıcam, söz.
Sermiyan Midyat, daha sonra gazetecilerin "Sevcan hanımla görüştünüz mü?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:
Elbette görüşmedim. Mahkemeye yansımış bir olay karşısında nasıl görüşebilirim? 2005 Emret Komutanım dizisinden beri 15 yıldır beni tanıyorsunuz, ne zaman bende böyle bir şey gördünüz? Bu potansiyelde bir adam olup olmadığımı, bunca senedir arkadaşlık yaptığım insanlara sorup, yanıt alabilirsiniz.
Böyle bir şeyi yapmışım mıdır, cevabını bir de onlardan alın. Mahkeme bitmeden bu konuyu konuşmam yorum yapmam yakışık almaz. Ben kötü bir insan değilim!
Öte yandan Oyuncu Sevcan Yaşar, ocak ayında Sermiyan Midyat ile aşk yaşadığını sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri bir kareyi paylaşarak duyurmuştu. Ancak bir süre sonra ikili yollarını ayırmış ve Yaşar, Midyat'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti.
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