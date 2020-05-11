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Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar ayrılığında ortalık durulmuyor! Sermiyan Midyat'tan olay iddialar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 13:53 | Son Güncelleme

Sermiyan Midyat, kendisinden 16 yaş küçük olan sevgilisi Sevcan Yaşar’la karakolluk olmuştu. İddiaya göre Sevcan Yaşar, sevgilisinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrılma kararı almıştı. Bu iddialar ardından Sermiyan Midyat'tan da bomba görüntüler geldi.

Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar ayrılığında ortalık durulmuyor! Sermiyan Midyat'tan olay iddialar

Geçtiğimiz yıllarda da adı darp olaylarına karışan oyuncu Sermiyan Midyat, sevgilisi Sevcan Yaşar'la karakolluk olmuştu. Sevcan Yaşar, fiziki ve psikolojik şiddet gördüğü için Sermiyan Midyat ile yollarını ayırmıştı. Sevcan Yaşar, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle oyuncu sevgilisi Sermiyan Midyat'tan şikayetçi olmuştu.

Sevcan Yaşar’ın iddiaları henüz tazeliğini korurken Sermiyan Midyat cephesinden de suçlamalar geldi.

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Sermiyan Midyat, Sevcan Yaşar tarafından darp edildiğini iddia etti.

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Darp raporu alan Midyat, kavga sonrası vücudunda oluşan izlerin fotoğrafını çekti.

Sermiyan Midyat'ın genç sevgilisi Sevcan Yaşar karakola koştu! Sermiyan Midyat bakın ne dedi!Sermiyan Midyat'ın genç sevgilisi Sevcan Yaşar karakola koştu! Sermiyan Midyat bakın ne dedi!

İddialara göre; Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar çifti, 4 Mayıs’tan önceki hafta aynı evde kaldılar ve karantina günlerinde sürekli kavga ettiler.

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Hatta tartışmalar sonrasında Sevcan Yaşar'ın ‘taşınacağım’ demesinin üzerine Sermiyan Midyat’ın da ‘evet artık taşın lütfen’ demesinin ardından ayrılığın gerçekleştiği öne sürüldü.

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Sermiyan Midyat konuyla ilgili ilk açıklamasında ise "Bir kadına bir fiske vurmam söz konusu değil. Ben âşık oldum, karım olmasını istedim. 2 aydır aynı evdeydik ama olmadı. Şikayetçi olmuş, ifademi verdim. ‘Şiddete uğradım’ diyor ama darp raporu yok. Çünkü böyle bir olay yok" demişti. (Uçankuş)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
"İddiaya göre Sevcan Yaşar, sevgilisinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrılma kararı almıştı" SEVGİLİ ÖYLEMİ...
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