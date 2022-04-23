Serra Arıtürk kimdir, kaç yaşında? Kadir Doğulu Serra Arıtürk imam nikahı mı kıydı?

Serra Arıtürk kimdir, kaç yaşında? Kadir Doğulu’nun eski rol arkadaşı Serra Arıtürk’le dini nikah kıydığı ve oyuncunun hamile olduğu iddiaları magazin gündeminde yer alıyor. Bu iddiaların ardından Serra Arıtürk’ün kim olduğu merak edilen konuların başında geliyor. Peki; Serra Arıtürk kimdir?

SERRA ARITÜRK KİMDİR?

22 Haziran 1998 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Serra Arıtürk, gitar konusunda en büyük eğitimini Hüsrev İsfendiyaroğlu'ndan aldı. Şarkı söylemeye başladıktan sonra Boğaziçi Caz Korosu ekibinde yer almaya başladı.

Liseyi Özel Denizatı Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesini kazanmıştır. 2019 yılında "Kendimi Bilmeden" adlı şarkısını yayımladı. Arıtürk aynı zamanda Amy Winehouse destekçisidir. 2021 yılında ise Kanal D'de yayımlanan Aşkın Tarifi adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer almaktadır.



