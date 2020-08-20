Sert sözler: Gerektiği yerde kullanabileceğiniz sert ve oturaklı sözler

Sertlik hiçbir zaman sorunlarınızı çözmez, diyecek bir sürü kişiyle karşılaşabilirsiniz; ancak takdir edersiniz ki sert sözlere başvurmak, fiziksel şiddet eğilimi göstermekten çok daha iyidir. Çünkü şiddet eğilimi göstererek karşınızdaki kişi ile aynı seviyeye düşmüş olursunuz ancak akıllıca ve etkili sert sözler kullanırsanız, hem zekanızın kıvraklığını ortaya koymuş hem de şiddetten kaçınmış olursunuz. Bu yüzden bu yazımızda her türlü durumda kullanabileceğiniz, envai çeşit sert sözü arayıp taradık ve bir süzgeçten geçirip derledik.

Bazen karşımızdaki insanla çok ciddi kavgalar edebiliriz. Bu gibi durumlarda onların söylediği sözlere karşılık vermek için en sert sözleri kullanmak isteriz. Maalesef böyle anlarda en sert sözleri düşünmek ve bulmak biraz zordur. Bu yüzden önceden bir çeşit araştırma yapmak, işinizi çok daha kolay hale getirecektir.