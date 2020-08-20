Sert sözler: Gerektiği yerde kullanabileceğiniz sert ve oturaklı sözler

Sertlik hiçbir zaman sorunlarınızı çözmez, diyecek bir sürü kişiyle karşılaşabilirsiniz; ancak takdir edersiniz ki sert sözlere başvurmak, fiziksel şiddet eğilimi göstermekten çok daha iyidir. Çünkü şiddet eğilimi göstererek karşınızdaki kişi ile aynı seviyeye düşmüş olursunuz ancak akıllıca ve etkili sert sözler kullanırsanız, hem zekanızın kıvraklığını ortaya koymuş hem de şiddetten kaçınmış olursunuz. Bu yüzden bu yazımızda her türlü durumda kullanabileceğiniz, envai çeşit sert sözü arayıp taradık ve bir süzgeçten geçirip derledik.
Bazen karşımızdaki insanla çok ciddi kavgalar edebiliriz. Bu gibi durumlarda onların söylediği sözlere karşılık vermek için en sert sözleri kullanmak isteriz. Maalesef böyle anlarda en sert sözleri düşünmek ve bulmak biraz zordur. Bu yüzden önceden bir çeşit araştırma yapmak, işinizi çok daha kolay hale getirecektir.
Kötüyüm ve cehenneme gideceğim ama umurumda değil. Çünkü seninle aynı ortamda olmaktansa cehennemde olmayı tercih ederim.
Çoğu insan senin tarafından betimlenmektense, kafasına geniş uçlu bir ok atılmasını yeğler.
Kalbiniz ne kadar iyilikle dolu olursa olsun, eninde sonunda insanlara onların size davrandığı şekilde davranmak zorunda kalırsınız.
İnsanlarla iletişimimde hiçbir sıkıntı yok. Sadece kapasitesi düşüklere tolerans göstermekte iyi değilim o kadar.
Eğer mantıklı olamıyorsan sessiz ol.
Sen konuşurken yüzümün aldığı şekilden sorumlu değilim.
Aklınızdan geçeni söylemek, sert olmak değildir. Gerçekçi davranmaktır.
İnsanlar size karşı nasıl hissettiklerini söylemeyebilirler. Ancak davranışları, hislerini daima açık eder.
Aşırı sert davranmıyorum, sadece gerektiği kadar sert davranıyorum.
Sert olmak duygu yoksunu olmak anlamına gelmez. Ancak sert davranırken duygularınızı belli etmek de o kadar kolay bir iş değildir. Bu yüzden, duygu dolu anlarda sert davranmanız gerekirse kullanabileceğiniz duygusal sert sözlerin aklınızın bir köşesinde bulunması gerekir. Örnek alabileceğiniz bazı sözler şöyledir:
Yanlış parçalarımı kırdılar. Kanatlarımı kırıp pençelerim olduğunu unuttular.
Bir insanı sert yapan duygu yoksunluğu değildir, yaşadıklarının ağırlığıdır.
Sert olmak duygusuz olmak anlamına gelmez.
Duygularını dışa vuramayanların sert olmaktan başka çareleri yoktur.
Duygularını yoğun yaşayıp da anlatamamak insanı sertleştirir.
Bazı insanlar karşılarındakini korumak için sert davranmak zorundadır.
Sert olmak, duygularını kalbinin en derinine gömmeyi kabul etmektir.
Sert olmak duyguları öldürmez, sadece hapseder.
Sertlik, geçmişte yaşanan duyguların ruhta bıraktığı yara kabuğudur.
Bazen anlamlı sözler söylemek ister ancak bunları nasıl sert hale getireceğimizi bilemeyiz. Böyle durumlarda kullanılacak anlamlı sert sözleri önceden okuyarak bir iki tanesini dağarcığınıza kaydederseniz bir daha asla ne söyleyeceğinizi bilemediğiniz bir duruma düşmezsiniz.
Yokluğum hayatını etkilemiyorsa, varoluşumun bir anlamı yoktur.
Ne kadar fazla çalışırsan çalış, biri daima senden fazla çalışacaktır.
Vazgeçmeyen bir insanı yenmek zordur.
Korkunun geleceğini yönlendirmesine izin vermek cesur insanlara göre değildir.
Mümkün ve imkansız arasındaki fark bir insanın azminde saklıdır.
Çalışma olmadan yetenek sizi fazla uzağa götüremez.
Atı kıskandıracağım diye eşeğe binmek olmaz.
Senin için ağlamayacak insana mendil uzatma.
Değer bilmeyen insan, kendisine elmas hediye edilmesini beklememeli.
En iyi ve etkili sert sözler, kısa ve öz olanlardır. Çünkü kısa sert sözler kullanarak karşınızdaki kişiyle muhatap olduğunuz zaman dilimini minimum seviyeye indirgemiş olursunuz. Eğer siz de bazı kısa sert sözlerden ilham almak istiyorsanız aşağıdaki maddelere göz gezdirebilirsiniz:
Kalbin acımışsa, diline güvenme.
Dikkatli dinlersen umursamazlığımın sesini duyabilirsin.
O kadar kötü kokuyorsun ki seni nükleer bomba olarak kullanabilirler.
Güzelliğinin yüzde doksanını ıslak mendille silebilirim.
En iyi intikam, umursamamaktır.
Seni memnun etmek için yaşamıyorum.
İnsanlara gübre atın ki büyüsünler.
Orta parmaklara sahip olmamızın sebebi senin gibi insanlarla yaşamak zorunda olmamız.
Ya yanımdasındır ya da yolumda duruyorsundur, seçimini yap.
Bazen, sert sözler kullanmak yetmez. Kullandığınız sözlerin bir ağırlığı olması gerekir. Çünkü karşınızdaki insana derdinizi anlatmanın tek yolu budur. İşte böyle anlarda başvurabileceğiniz ağır sert sözler:
Beni beğenmemen önemli değil. Herkesin iyi bir zevki olamaz.
Küçük insanlarla harcayamayacağım büyük hayallerim var.
Ağlarken mendil uzatmadığın insan, yağmurlu günde sana şemsiye tutmaz.
Kırık kalplerin hesabı ağır olur.
Birini kırdıktan sonra seni gerçekten affetmesini bekleme.
Hata yaptıktan sonra af dilemek, çölde yağmur beklemeye benzer.
Beklentilerini düşük tutmak hayal kırıklığına uğramaktan iyidir.
Sizin kötülüğünüzü isteyen insanlar, onlara iyilik yapsanız da göremezler.
Bazı insanlar günahınızı vermeye bile değmez.
Bazen sevgilinize bazı şeyleri anlatabilmek için sert sözler kullanmak durumunda kalabilirsiniz. Sevgiliye sert sözler kullanmak taraftarı olmasanız bile böyle anlarda kullanabileceğiniz sözlere bir göz atmakta hiçbir sakınca yoktur. İşte o sözlerden bazıları:
Bazen aşık olduğun insan sevgiye hazır değildir.
Bana şakaymışım gibi davranırsan ben de seni çok komikmiş gibi bırakır giderim.
Sevgili dediğin, kalbin kendisi değil, sadece misafiridir.
Belki gülüşümü kaldırabilirsin ama öfkem senin için fazla ağır.
Kalbindeki yerimi dolduranın kalbimdeki yerini boş bırakmam.
Kalbimi küle çevirirsen elbet yaralarımı saracak bir başkasını bulurum.
Sevdiğin insanın aklını alman gerekir. Çünkü o giderse, geride sadece ahı kalır.
Aşkla kavrulmayı bilmeyenler, boş yalanlarla küle dönerler.
Aşk her zaman yaraları sarmaz, bazen de derinleştirir.
Akrabaya sert sözler söylemek pek de tercih edilen bir davranış değildir. Ancak bazı durumlarda akrabanıza, durumun sizin için olan ciddiyetini anlatmak için sert sözler kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Bu tarz sert sözlere verebileceğimiz örnekler şu şekilde:
İçindeki insan kıymetli değilse, ev dediğin sadece iki tuğladan ibarettir.
Kan bağıyla akraba olunsaydı, yetimler asla aile sahibi olamazdı.
Senin gibi bin tane akrabam olacağına bir tane gerçek dostum olsa bana yeter.
Seninle akraba olmak, beni damarımda akan kandan tiksindiriyor.
Bazı akrabalar kalbinden kopar gider, çünkü yüreksizdirler.
Akraba ile akbaba arasındaki farkı bilmeyenlere kan bağını anlatmaya çalışmayın, anlamazlar.
Bazı akrabalıklar, sadece çıkar içindir, istediklerini aldıktan sonra evinizden de çıkarlar, kalbinizden de.
Yaptıklarıyla gözden düşen akraba, sözleriyle gönlünde taht da kursa bir anlamı olmaz.
Vefasız akrabalar en az yıkık köprüler kadar tehlikelidirler.
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