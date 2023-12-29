MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serveti ve Adnan Oktar iddiaları sonrası... Cüneyt Özdemir sordu Acun Ilıcalı cevap verdi! 'AK Parti'ye oy verdim'

Serveti ve Adnan Oktar iddiaları sonrası... Cüneyt Özdemir sordu Acun Ilıcalı cevap verdi! 'AK Parti'ye oy verdim'

29.12.2023 14:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde Mehmet Ali Erbil'in iddialarıyla gündeme gelen Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir'e konuştu. FETÖ, Adnan Oktar ve oy verdiği parti konusunda açık olan Acun Ilıcalı açıklamalarıyla dikkat çekti. Acun Ilıcalı konuşmasında "Benim cumhurbaşkanımıza çıkarsız bir sempatim var" dedi.

Serveti ve Adnan Oktar iddiaları sonrası... Cüneyt Özdemir sordu Acun Ilıcalı cevap verdi! 'AK Parti'ye oy verdim'

Acun Ilıcalı son dönemde Mehmet Ali Erbil'in açıklamaları ve iddialarıyla gündeme geliyordu. Cüneyt Özdemir'in yayınına katılan Acun Ilıcalı, Adnan Oktar, FETÖ ve oy verdiği parti hakkındaki soruları yanıtladı.

Cüneyt Özdemir "Cumhurbaşkanıyla ilişkisi nedir diye sor diyorlar. Sana sürekli soruluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın, servetini yapmasında AK Parit ile ilişkilerinin etkisi var mı? Bu soruyu sormak bana zul geliyor ama Erdoğan mı zengin etti seni Acun?" deyince Acun Ilıcalı bu konuda da sessiz kalmadı.

"MADDİ TARAFIMDA BUGÜNE KADAR GELMEMDE..."

Ilıcalı "Yani çok açık yüreklilikle iki konuyu söylemem lazım; birincisi maddi tarafımda bugüne kadar gelmemde cumhurbaşkanımızın herhangi bir etkisi olmamıştır bunu zaten herkes de görüyor benim kanalım hangisiydi Show idi sonra Star idi. Buraya reyting alıp ekonomi yaratmasında doğal olmayan ne var anlamış değilim" dedi.

dffdgd

Acun Ilıcalı devamında ise şunları söyledi: "Benim cumhurbaşkanımıza çıkarsız bir sempatim var AK Parti ile bir alakam olduğunu hatırlamıyorum. Ama oyumu kime verdim; AK Parti'ye verdim. Cumhurbaşkanımızı başarılı buluyorum."

Acun Ilıcalı, Adnan Oktar ve FETÖ iddialarını da yalanladı. Acun Ilıcalı Adnan Oktar ile görüşmesinin üzerinden 35 yıl geçtiğini söyleyerek "Olay yoktu o zaman adam sonrasında sapıttı" dedi.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Peş peşe cesur pozlar verdi! Bir bakan bir daha baktıPeş peşe cesur pozlar verdi! Bir bakan bir daha baktı
Asgari ücret sonrası paylaştı! "Çalışanlarıma..."Asgari ücret sonrası paylaştı! "Çalışanlarıma..."
Müge Anlı’da kan donduran itiraf! Acılı anne 11 yıldır her yerde evladını arıyordu! "Oğlumu pompalı tüfekle öldürdüm!"Müge Anlı’da kan donduran itiraf! Acılı anne 11 yıldır her yerde evladını arıyordu! "Oğlumu pompalı tüfekle öldürdüm!"
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Adnan Oktar Mehmet Ali Erbil söyledi ali erbil
En Çok Okunan Haberler
Gözler memur ve emekli zammında: İşte masadaki oran

Gözler memur ve emekli zammında: İşte masadaki oran

Oğlu intihar eden annenin ihbarı, 'Çukur Çetesi'ni çökertti!

Oğlu intihar eden annenin ihbarı, 'Çukur Çetesi'ni çökertti!

Eşi seviyor diye üretmeye başladı, şimdi talebe yetişemiyor!

Eşi seviyor diye üretmeye başladı, şimdi talebe yetişemiyor!

2. Sayfa'da bomba ayrılık! Canlı yayında böyle vedalaştılar...

2. Sayfa'da bomba ayrılık! Canlı yayında böyle vedalaştılar...

Yeni görüntüler ortaya çıktı! İşte müstehcen videoların perde arkası

Yeni görüntüler ortaya çıktı! İşte müstehcen videoların perde arkası

Adana Demirspor resmen dağılıyor!

Adana Demirspor resmen dağılıyor!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Aldın Aldın Kataloğu'nun yıldızlarından! A101'e gelen Apple AirPods'u sizin için inceledik

Aldın Aldın Kataloğu'nun yıldızlarından! A101'e gelen Apple AirPods'u sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.