Serveti ve Adnan Oktar iddiaları sonrası... Cüneyt Özdemir sordu Acun Ilıcalı cevap verdi! 'AK Parti'ye oy verdim'

Acun Ilıcalı son dönemde Mehmet Ali Erbil'in açıklamaları ve iddialarıyla gündeme geliyordu. Cüneyt Özdemir'in yayınına katılan Acun Ilıcalı, Adnan Oktar, FETÖ ve oy verdiği parti hakkındaki soruları yanıtladı.

Cüneyt Özdemir "Cumhurbaşkanıyla ilişkisi nedir diye sor diyorlar. Sana sürekli soruluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın, servetini yapmasında AK Parit ile ilişkilerinin etkisi var mı? Bu soruyu sormak bana zul geliyor ama Erdoğan mı zengin etti seni Acun?" deyince Acun Ilıcalı bu konuda da sessiz kalmadı.

"MADDİ TARAFIMDA BUGÜNE KADAR GELMEMDE..."

Ilıcalı "Yani çok açık yüreklilikle iki konuyu söylemem lazım; birincisi maddi tarafımda bugüne kadar gelmemde cumhurbaşkanımızın herhangi bir etkisi olmamıştır bunu zaten herkes de görüyor benim kanalım hangisiydi Show idi sonra Star idi. Buraya reyting alıp ekonomi yaratmasında doğal olmayan ne var anlamış değilim" dedi.

Acun Ilıcalı devamında ise şunları söyledi: "Benim cumhurbaşkanımıza çıkarsız bir sempatim var AK Parti ile bir alakam olduğunu hatırlamıyorum. Ama oyumu kime verdim; AK Parti'ye verdim. Cumhurbaşkanımızı başarılı buluyorum."

Acun Ilıcalı, Adnan Oktar ve FETÖ iddialarını da yalanladı. Acun Ilıcalı Adnan Oktar ile görüşmesinin üzerinden 35 yıl geçtiğini söyleyerek "Olay yoktu o zaman adam sonrasında sapıttı" dedi.





