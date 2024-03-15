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Servis şoförü yüzünden okuldan mahrum kaldı! Down sendromlu Nisa'nın annesinden Bakan Tekin'e çağrı

15.03.2024 16:05
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 12 yaşındaki down sendromlu Nisa P., servis şoförü nedeniyle okula gidemiyor. Ödemesini devletin yaptığı servis şoförünün "Fabrikadaki işçilerin çıkış saatine yetişemiyorum" gerekçesi yüzünden kızının okula gidememesine isyan eden anne Derya P.'nin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e çağrısı var.

Nisa P., Esenyurt'taki Yusuf Özvatan Ortaokulunda eğitim görüyor ancak servis şoförü yüzünden uzun süredir eğitim hakkından yoksun kaldı.

SONUÇ ALAMADILAR

Haberler.com'da yer alan habere göre; Nisa'nın annesi Derya P. yaşadıkları duruma isyan edip "Servis çocuğu almıyor diye okula gittik. Okul yönetimi tutanak tuttu. Ancak çözüm olmadı. Ardından ilçe milli eğitime gittik. Onlar da 'olur mu öyle şey?' diyerek duruma tepki gösterdiler. Oradan da bir sonuç çıkmadı" diye konuştu.

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Anne Derya P., servis şoförünün fabrika işçilerini de aldığını belirtirken "Benim kızım down sendromlu. Diğer çocuklar kadar eğitim görmek onun da hakkı... Bir anne olarak kızım için elimden geleni yapıyorum. Ancak her ay devletten parasını alan servis şoförünün 'Diğer fabrikaya yetişemiyorum' diyerek kızımı okulundan mahrum bırakması maalesef elimi kolumu bağlıyor" dedi.

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Derya P. bir de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e şu çağrıda bulundu:
"Tek isteğim kızımın eğitim hayatından geri kalmaması. Ben hayatımı ona adadım. Milli Eğitim Bakanımıza çağrıda bulunuyorum. Kızım için çalacak başka kapım kalmadı. Lütfen bu konuya bir el atsınlar."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
down sendromu servis
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