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  4. SES Derneği "6'lı Masa Kadın Hareketi ile Buluşuyor" etkinliği düzenledi

SES Derneği "6'lı Masa Kadın Hareketi ile Buluşuyor" etkinliği düzenledi

30.06.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: - "Bizim gibi ülkelerde pozitif ayrımcılık veya yasa ile bazı hakların güvence altına alınması önemlidir. Dünyada da bu konuda ciddi bir sorun var" - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu: - "Mecliste kadın konusunda en fazla temsile sahip olan iktidar partisi. Maalesef bunu da belirtmek durumundayız"

İSTANBUL (AA) - SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği, "6'lı Masa Kadın Hareketi ile Buluşuyor" isimli çevrim içi etkinlik düzenledi.

Dernek Başkanı Gülseren Onanç'ın soruları yönettiği etkinliğe katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, kadın erkek eşitliğine özen gösterdiklerini söyledi.

Anayasada bazı hakların güvence altına alınması için çaba sarf etiklerini belirten Erkek, "Bizim gibi ülkelerde pozitif ayrımcılık veya yasa ile bazı hakların güvence altına alınması önemlidir. Dünyada da bu konuda ciddi bir sorun var. Amerika'daki konu, eyaletlere bırakılması. Amerika'da bazı eyaletlerde idam cezası uygulanıyor. Çağdaş ceza hukukunda idam olur mu, olmamalı ama bu konuda insanlık tarihi de sürekli bir özgürlük mücadelesi ile geçti ve geçmeye de devam edecek." dedi.

Çok sağlam bir şekilde 6 parti olarak ilkelerini ortaya koyduklarını anlatan Erkek, kadın hakları konusundaki mücadelenin kadın ve erkekle hep birlikte yapılması gerektiğini kaydetti.

- "Kadınların toplumsal hayata katılımı düşük"

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp de daha fazla kadının siyaseti katılımının teşvik edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Şahinalp, nasıl bir Türkiye hayal ettiklerini yazdıklarını ifade ederek, "Fakat dikkatimizi çeken bir husus, kadınların toplumsal hayata katılımının düşük olduğu hususu. Bu, iş hayatında da bürokraside de siyasette de böyle, parti içi çalışmalarda da böyle. Bu konuyu teşvik edici şekilde hususları kaleme almaya çalıştık." diye konuştu.

- " İlkokul 1. sınıftan itibaren insan hakları, kadın erkek eşitliği dersini koyacağız"

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, tüm karar alma mekanizmalarında kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasının öncelikli devlet politikası olması gerektiğinin mutabakat metinlerinde yer aldığını belirtti.

Kadına yönelik şiddetle etkin bir şekilde mücadele, bununla ilgili Türk Ceza Kanunu'nda eksik olan düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve infazların derhal uygulanması gibi düzenlemelerden bahsettiklerine dikkati çeken Yeneroğlu, "Eğitim müfredatına ilkokul birinci sınıftan itibaren insan hakları, kadın-erkek eşitliği dersini koyacağımızı belirttik. Deva Partisi yeni bir parti ama Meclisi sorgulayacaksak, hakkaniyetli olalım. Mecliste kadın konusunda en fazla temsile sahip olan iktidar partisi. Maalesef bunu da belirtmek durumundayız. Bu da durumun ne kadar vahim olduğunu ortaya koymak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, erkek çocuğunun eğitimde ne hakkı varsa kızların da aynı hakka sahip olacağı bir mutabakat metinleri olduğunu söyledi.

Üstün, istihdam, siyaset ve sosyal hayatta kadının yeri konusunda değerlendirmelerde bulunarak, "Sosyal hayata katılmaları konusunda teşvik edileceği husus da mutabakat altına alınmıştır. Kadınların siyasete katılımı çok önemli ama bunun yolu ne olacak? Bunun da çalışmaları yapıldı." dedi.

- "Tesadüfen 6 partinin hukuk başkanlarının hepsi de erkek"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ise ABD'de 18. yüzyılda beyaz erkeklerin hazırladığı anayasa değişemediği için kadınların eşitlik hakları gibi konuların yargı kararlarıyla ortaya konduğunu söyledi.

En son Amerikan Yüksek Mahkemesi kararını hep birlikte gördüklerine değinen Erdem, "Haklısınız eleştiriyorsunuz, Gülseren Hanım dışında burada kadın yok ama kusura bakmayın hanımefendiler, sevgili kadınlar biz bu altılı masanın hukuk başkanları olarak bir araya geldik ve tesadüfen 6 partinin hukuk başkanlarının hepsi de erkek." değerlendirmesinde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya da güçlü ve çoğulcu bir demokrasinin inşası için kadının hem sosyal hem ekonomik hem de siyasal durumunun güçlendirmesi konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Kadınların siyasette yer almasının önemini dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Kadınların birçok alanda olduğu gibi siyasette de kalıcı ve etkili bir şekilde yer almasından bugün için yeterince yer almadığının farkındayız. Bunun belli başlı sebepleri var. Kadınlara pozitif bir ayrıcalık sağlanarak bu mümkün olabilir. Partilerin kendi tüzük ve uygulamalarında kadının siyasetteki temsili sorununu asgari düzeye indirecek uygulamaları devreye sokmalarıyla da sağlanabilir."

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