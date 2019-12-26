Ses tellerini korumak için 10 tavsiye

Medicana Bursa Hastanesi KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Fikret Kasapoğlu konu hakkında bilgi verdi. Kasapoğlu, “Sağlıklı bir ses için ses tellerinin nemli olması gerekir. NEM sesin, ses tellerinden kolay geçmesini sağlar Yeterli mukus olmazsa daha zor ses üretilir ve buna bağlı olarak ses tellerinde inflamasyon ve şişme meydana gelir. Günde en az iki litre su içmesi lâzım. Su, meyve suyu, bitki çayı ve kafeinsiz içeceklerin tüketilmesi önemli” dedi.

Alkollü ve kafeinli içeceklerden uzak durun

Kasapoğlu, “Alkol ve kafeinli içecekler, ses organınızdakisuyun emilimine sebep olur. Boğazda ve ses organında kuruluğa sebep olurlar. Bazı ilaçlar ses organını ve sesi olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Pastiller, alerjiler için kullanılan intihistaminikler, diüretikler, progesteron-dominankontraseptif ilaçlar ve daha birçok ilaç sesi olumsuz etkileyebilmektedir. Lokal anestezik boğaz spreyleri de vokal performansı etkileyebilmektedir. Uzun süre kirli havayı teneffüs etmekten kaçının. Sigara dumanı, toz,küf, ve/ veya kimyevî maddeler içeren havayı solumak ses organı ve ses. sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Buhar makineleri kullanmak ve bol su tüketmek bu tarz ortamlarda size yardımcı olacaktır. Doktorunuz bu sorun için size ilaç tedavisi verebilir ancak daha önemlisi boğaz temizleme alışkanlığınızdan kurtulmanızdır. Boğaz temizleme ihtiyacı duyduğunuzda su için, güçlü bir şekilde yutkunun, esneyin, alışkanlığınızı fark edip azaltmaya çalışın. Baharatlı yiyecekler, asitli yiyecek ve içecekler (turunçgiller, domates vb.), alkol, kızarmış ve yağlı yiyecekler, kafein, karbonatlı içecekler, nane, çikolata tüketmekten kaçının. Yemekten sonra ağır egzersiz yapmaktan ve şarkı söylemekten kaçının. Uyumak için 3-4 saat bekleyin. Eğer fazla kilonuz varsa kilo verin. Hatalı / aşırı ses kullanmaktan kaçının. Sesin aşırı kullanımından kaçınmak gerekiyor. Ses Hijyeni için uygun ton ve şiddette, bağırmadan ve ses tellerini yormadan konuşmak gerekiyor. Sigara kullanımının ses telleri üzerinde olumsuz etkileri çoktur. Ses Tellerine Büyük çoğunlukla zarar vermektedir. Sağlıklı bir ses için düzenli ve iyi uyku da çok önemli. Uykusuzluk ses sağlığını tehdit ediyor” diye konuştu.

