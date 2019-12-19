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Sessiz Bir Yer 2’den (A Quiet Place 2) ilk teaser geldi

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

John Krasinski’nin yazıp yönettiği Sessiz Bir Yer 2’den (A Quiet Place 2) beklenen ilk teaser geldi. Abbott ailesinin geriye kalan üyelerinin hayatta kalma mücadelesi devam ediyor!

Emily Blunt’ın başrolünü üstlendiği, kadrosunda Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Djimon Hounsou gibi isimlerin yer aldığı Sessiz Bir Yer 2’den (A Quiet Place 2) beklenen ilk teaser yayınlandı.

A Quiet Place, 17 milyon dolarlık bütçesine rağmen, dünya çapında 334 milyon dolarlık gişe hasılatı elde etmişti. Başarılı korku filminin senaryosu ve yönetmenliği John Krasinski’ye ait.

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SESSİZ BİR YER 2 (A QUİET PLACE 2) KONUSU

Evde yaşanan ölümcül olayların ardından Abbott Ailesi, sessizlik içinde sürdürdükleri yaşam savaşlarına devam ederken dış dünyanın dehşetiyle de yüzleşmek zorunda kalırlar. Bilinmeze doğru tehlikeli bir şekilde gitmeye zorlanırken, kumdan yolun ardında pusuda yatan ve ses yoluyla avlanan yaratıkların tek tehlike olmadığının da kısa sürede farkına varırlar.

Sessiz Bir Yer 2 (A Quiet Place 2), 20 Mart 2020'de izleyicilerinin karşısında olacak.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
harika bir film
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