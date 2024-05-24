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Sessiz sedasız evlenmişti! Melisa Aslı Pamuk Cannes pozlarıyla olay oldu! 'Sade ve şık'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.05.2024 09:33
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Bir süredir ilişkileriyle gündemden düşmeyen Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk çifti sessiz sedasız evlenmişti. İkilinin sürpriz evliliği magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biriyken ünlü çift soluğu Cannes'ta aldı. Melisa Aslı Pamuk'un Cannes tarzına sosyal medyada yorum yağdı.

Sessiz sedasız evlenmişti! Melisa Aslı Pamuk Cannes pozlarıyla olay oldu! 'Sade ve şık'

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi. Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya hesabında soyadını değiştirmesi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

2011 Türkiye Güzeli Pamuk, sosyal medya hesaplarında soyadını "Yazıcı" olarak değiştirdi. Sürpriz evlilik magazin gündeminin en çok konuşulanlarından oldu.

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Sessiz sedasız evliliğin yankıları sürerken ünlü çift şimdi de soluğu Cannes'ta aldı. Fransa'nın Cannes kentinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne giden Melisa Aslı Pamuk tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.

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TARZI BEĞENİLDİ

Siyah straplez bir elbise ile festivale katılan ünlü oyuncu kombinini ışıltılı takıları ile tamamladı. Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya üzerinden paylaştığı kareleri ise kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Ünlü oyuncuya; 'Çok güzel görünüyorsun', 'Sade ve şık', 'Abartıdan uzak güzel görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

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Melisa Aslı Pamuk Yusuf Yazıcı
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