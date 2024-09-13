Sete gidemedi... Hayal Köseoğlu apar topar hastaneye kaldırıldı

MYNET-Aşk-ı Memnu, Ufak Tefek Cinayetler, Mucize Doktor, Mahkum ve Hudutsuz Sevda gibi birçok projede yer alan Hayal Köseoğlu dizisinin yeni sezon okuma provalarına katılamadı.

Hayal Köseoğlu'nu okuma provalarında göremeyenler, ayrılık söylentileriyle tedirgin oldu. Ancak ünlü isimle ilgili gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı.

HASTANEYE KALDIRILDI

MuhabirOnline'da yer alan habere göre; Hayal Köseoğlu yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncu, durumu "nazar ve kem gözlerden uzak" diyerek esprili bir şekilde karşıladı.

Güzel oyuncu en son Hudutsuz Sevda dizisinde Nergis'in kızı Damla'ya hayat veriyordu.