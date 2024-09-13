MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sete gidemedi... Hayal Köseoğlu apar topar hastaneye kaldırıldı

Sete gidemedi... Hayal Köseoğlu apar topar hastaneye kaldırıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.09.2024 08:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz Can Aktaş, Miray Daner ve Asuman Dabak gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı "Hudutsuz Sevda" dizisinde rol alan Hayal Köseoğlu dizinin yeni sezon okuma provalarına katılamadı. Projeden ayrılacağı iddia edilen ünlü ismin hastanelik olduğu ortaya çıktı.

Sete gidemedi... Hayal Köseoğlu apar topar hastaneye kaldırıldı

MYNET-Aşk-ı Memnu, Ufak Tefek Cinayetler, Mucize Doktor, Mahkum ve Hudutsuz Sevda gibi birçok projede yer alan Hayal Köseoğlu dizisinin yeni sezon okuma provalarına katılamadı.

Hayal Köseoğlu'nu okuma provalarında göremeyenler, ayrılık söylentileriyle tedirgin oldu. Ancak ünlü isimle ilgili gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı.

hayal 2

HASTANEYE KALDIRILDI

MuhabirOnline'da yer alan habere göre; Hayal Köseoğlu yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncu, durumu "nazar ve kem gözlerden uzak" diyerek esprili bir şekilde karşıladı.

Güzel oyuncu en son Hudutsuz Sevda dizisinde Nergis'in kızı Damla'ya hayat veriyordu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Hayal Köseoğlu
En Çok Okunan Haberler
Narin Güran cinayetinde 8 tutuklama!

Narin Güran cinayetinde 8 tutuklama!

Narin cinayetini çözecek delil dosyaya girdi! Ses kaydı...

Narin cinayetini çözecek delil dosyaya girdi! Ses kaydı...

Altın yatırımcılarının dikkat! Paranız bir anda pul olabilir

Altın yatırımcılarının dikkat! Paranız bir anda pul olabilir

Sürpriz Arda Güler kararı!

Sürpriz Arda Güler kararı!

Narin'in abisi Enes Güran'ın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Nevzat Bahtiyar iddiası

Narin'in abisi Enes Güran'ın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Nevzat Bahtiyar iddiası

Yıldız futbolcudan sürpriz hamle!

Yıldız futbolcudan sürpriz hamle!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Stanley, Adidas, Merrell... Outdoor ve spor markalarda indirim zamanı

Stanley, Adidas, Merrell... Outdoor ve spor markalarda indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.