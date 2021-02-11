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Sete sutyensiz giden Jennifer Aniston, sınırları daha önce de zorladı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 11.02.2021 14:23 | Son Güncelleme:
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Hollywood’un sevilen oyuncularından Jennifer Aniston 52. doğum gününü kutluyor. Doğum günü şerefine Jennifer Aniston’ın sınırları zorladığı filmleri sizler için bir araya getirdik.

Friends dizisiyle hafızalara kazınan Jennifer Aniston 52. doğum gününü kutluyor. Romantik komedilerin aranan yüzü son günlerde başrolünü üstlendiği The Morning Show dizisinin setine sutyensiz gittiği için gündemde.

30’dan fazla film, 20’den fazla dizide boy gösteren aktris Hollywood'un en seksi aktrislerinden biri olarak biliniyor.

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Forbes tarafından dünyanın en zengin ünlüleri listesinde 10. sırada gösterilen (2007) kariyerine Altın Küre ve bir de Emmy Ödülü sığdıran Jennifer Aniston'ın sınırları zorlayan filmlerini bir araya getirdik.

Jennifer Aniston filmleri

Along Came Polly

Along Came Polly
2004'ün popüler filmi Along Came Polly'de Jennifer Anisyon'a Ben Stiller eşlik eder. İkilinin yatak odası sahnesi filmin hafızalara kazınan anlarından biridir.

Horrible Bosses

Horrible Bosses
Dilimize Patrondan Kurtulma Sanatı olarak çevrilen Horrible Bosses da seks bağımlısı Julia'yı oynadı.

Rock Star

Rock Star
Mark Wahlberg'le birlikte oynadığı 2001 filmi Rock Star'a gece kulübünde bir başka kadınla yakınlaştığı anlar damga vurmuştu.

The Break Up

The Break Up
Vince Vaughn ve Jennifer Aniston'ın başrollerini üstlendiği The Break Up filminde, Aniston'un çırılçıplak banyodan çıkıp koridorda yürüdüğü anlar unutulmadı.

Wanderlust

Wanderlust
Jennifer Aniston'un en çok konuşulan sahnelerinden birinin yer aldığı 2012'de vizyona giren Wanderlust'u çekerken üstsüz olmaktan hiç çekinmediğini açıkça belirtti.

We're The Millers

We're The Millers
Jnnifer Aniston'ın son zamanlardaki en dikkat çekici sahnelerinden biri, başrol arkadaşı Jason Sudeikis ile birlikte rol aldığı unutulmaz komedi We The Millers'daki epik striptiz sahnesiydi.

We're The Millers

We're The Millers
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