Sete sutyensiz giden Jennifer Aniston, sınırları daha önce de zorladı

Friends dizisiyle hafızalara kazınan Jennifer Aniston 52. doğum gününü kutluyor. Romantik komedilerin aranan yüzü son günlerde başrolünü üstlendiği The Morning Show dizisinin setine sutyensiz gittiği için gündemde.
30’dan fazla film, 20’den fazla dizide boy gösteren aktris Hollywood'un en seksi aktrislerinden biri olarak biliniyor.
Forbes tarafından dünyanın en zengin ünlüleri listesinde 10. sırada gösterilen (2007) kariyerine Altın Küre ve bir de Emmy Ödülü sığdıran Jennifer Aniston'ın sınırları zorlayan filmlerini bir araya getirdik.
Jennifer Aniston filmleri
Along Came Polly
2004'ün popüler filmi Along Came Polly'de Jennifer Anisyon'a Ben Stiller eşlik eder. İkilinin yatak odası sahnesi filmin hafızalara kazınan anlarından biridir.
Horrible Bosses
Dilimize Patrondan Kurtulma Sanatı olarak çevrilen Horrible Bosses da seks bağımlısı Julia'yı oynadı.
Rock Star
Mark Wahlberg'le birlikte oynadığı 2001 filmi Rock Star'a gece kulübünde bir başka kadınla yakınlaştığı anlar damga vurmuştu.
The Break Up
Vince Vaughn ve Jennifer Aniston'ın başrollerini üstlendiği The Break Up filminde, Aniston'un çırılçıplak banyodan çıkıp koridorda yürüdüğü anlar unutulmadı.
Wanderlust
Jennifer Aniston'un en çok konuşulan sahnelerinden birinin yer aldığı 2012'de vizyona giren Wanderlust'u çekerken üstsüz olmaktan hiç çekinmediğini açıkça belirtti.
We're The Millers
Jnnifer Aniston'ın son zamanlardaki en dikkat çekici sahnelerinden biri, başrol arkadaşı Jason Sudeikis ile birlikte rol aldığı unutulmaz komedi We The Millers'daki epik striptiz sahnesiydi.
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