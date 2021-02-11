Sete sutyensiz giden Jennifer Aniston, sınırları daha önce de zorladı

Friends dizisiyle hafızalara kazınan Jennifer Aniston 52. doğum gününü kutluyor. Romantik komedilerin aranan yüzü son günlerde başrolünü üstlendiği The Morning Show dizisinin setine sutyensiz gittiği için gündemde.

30’dan fazla film, 20’den fazla dizide boy gösteren aktris Hollywood'un en seksi aktrislerinden biri olarak biliniyor.

Forbes tarafından dünyanın en zengin ünlüleri listesinde 10. sırada gösterilen (2007) kariyerine Altın Küre ve bir de Emmy Ödülü sığdıran Jennifer Aniston'ın sınırları zorlayan filmlerini bir araya getirdik.