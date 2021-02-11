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Keira Knightley gişe rekorları kıran Karayip Korsanları serisinde rol almayı asla istemedi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 11.02.2021 08:23 | Son Güncelleme:
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Keira Knightley gişe rekorları kıran Karayip Korsanları serisinde rol almayı asla istemedi

Karayip Korsanları serisi 2003 yılında ilk filmiyle vizyona girdiğinde bu kadar başarılı olacağını kimse tahmin edemezdi. Ancak filmin yıldızlarından Keira Knightley böyle muazzam bir prodüksiyona dahil olmayı asla istemediğini söyledi.

2003 yılında sinema salonlarında fırtına gibi esen Karayip Korsanları serisinin ilk filminde Johnny Depp’le birlikte rol alan Keira Knightley, hızlı bir şekilde başarılı olurken aslında istediğinin bu olmadığını dile getirdi.

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Başarılı oyuncu katıldığı bir podcast’te samimi itiraflarda bulundu: "İnanılmaz derecede şanslıyım. Biliyor musun, şimdi çocukken oynayacağımı hayal ettiğim rolleri oynuyorum. Bu inanılmaz derecede büyük gişe rekorları kıran filmlerde yer alabileceğim için ne kadar şanslı olduğumu hâlâ anladığımı söylüyorum. Ama meslekten istediğim asla bu olmadı. Her zaman karmaşık, ilginç ve tuhaf karakterler geliyordu."

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TEK BAŞARISI KARAYİP KORSANLARI DEĞİL

Karayip Korsanları serisindeki başarısından sonra işleri bir hayli açılan Keira Knightley, Domino, Love Actually ve Colette gibi yapımlarda boy gösterdi.

Karayip Korsanları yayınlandıktan yıllar sonra Johnny Depp, Keira Knightley ile yaşadığı sahnelerden birinin onu rahatsız ettiğini söyledi.

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O sırada 30'lu yaşlarının ortalarında olan oyuncu, sadece 17 yaşındaki Knightley'i sette öpmenin zor olduğunu açıkladı.

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ÇIPLAK SAHNELERDE OYNAMAYI REDDETTİ

Keira Knightley, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada tekrar çıplak performans göstermeyi düşünebileceğini ancak kendisini çok 'rahatsız' hissettiği için artık erkek yönetmenlerle seks sahnesinde oynamayacağını söyleyen ünlü aktris Knightley, "Tekrar böyle sahnelerde oynarsam sadece kadın yönetmenlerle çalışırım" açıklamasını yaptı.

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