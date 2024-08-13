Sette evlilik teklifi almıştı! Arzu Yanardağ yeni bir aşka yelken açtı! Kendisinden 20 yaş büyük oyuncuyla...

MYNET-2006 yılında Ali Serter ile evlenip boşanan, 2008 yılında Serhat Türkan ile evlenen ve 3 yıl sonra yollarını ayıran Arzu Yanardağ, uzun süredir yalnızdı.

ARADIĞI AŞKI BULDU

Geçtiğimiz yıl film setinde evlilik teklifi alan Yanardağ'ın mutluluğu kısa sürmüş boksör sevgilisinden ayrılmıştı. Arzu Yanardağ aradığı aşkı sonunda buldu.

Arzu Yanardağ, 20 yıl önce tanıştığı ve oyunculuk kariyerlerinde de zaman zaman yolları kesişen, aynı tiyatro oyunlarında rol alan Mehmet Esen ile aşk yaşamaya başladı.

Esen, sürpriz ilişki için “Biz aslında çok eski arkadaşız. O kadar çok ortak arkadaşımız ve anımız var ki, sanki doğduğumuzdan beri birlikte gibiyiz” dedi.

Geçtiğimiz günlerde birlikte Bozcaada’ya giden sevgililer, şimdilerde de Bodrum’da tatil yapıyorlar.