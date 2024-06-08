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Sette kriz geçiren Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'dan duygusal veda mesajı: "Ben onu çok sevdim"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
08.06.2024 12:20
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Her sahnesi olay olan Kızılcık Şerbeti dizisinin yayınlanan ikinci sezon finali ile ekibe veda eden isimler belli oldu. O isimlerden biri de son dönemde yaşadığı sağlık sorunları ile gündemden düşmeyen Müjde Uzman oldu. Uzman, diziye sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal mesajla veda etti.

Sette kriz geçiren Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'dan duygusal veda mesajı: "Ben onu çok sevdim"

Cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti dizinin her bölümü çok konuşulmayı başarıyor.

Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin son bölümünde toplam 4 ayrılık yaşanacağı söyleniyordu. Diziden ayrılan isimler belli oldu.

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Ayrılan isimler arasında Alev'i canlandıran Müjde Uzman da vardı. Bir süre önce sosyal medya hesabından 'tükendim artık' çıkışında bulunan Uzman'ın diziden ayrılacağı doğrulanmıştı.

Ali Koç ile yan yana fotoğrafını paylaştı Ali Koç ile yan yana fotoğrafını paylaştı

"HERKESE ÇOK TEŞEKKÜRLER"

müjde uzman

Rolünü çok sevdiğini söyleyen Müjde Uzman, sosyal medya hesabından bir video ile Alev'e veda etti ve şunları yazdı:

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"Ben onu çok sevdim. Kalplere empati, yüzlere gülücük olsun istedim hep, umarım başarmışımdır. Herkese, her şeye çok teşekkürler; olması gereken her şey, olması gerektiği gibi oldu.. Benim için çok özeldi, yolculuk çok güzeldi. Tekrar görüşmek üzere, huzurlu, mutlu; olması gerektiği gibi günlerde."


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