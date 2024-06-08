Çağla Şıkel ve Ali Koç yan yana... O kare sosyal medyada gündem oldu!

Paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Çağla Şıkel, son dönemlerde korkularını yenmek adına yöneldiği meditasyonlarla da adından söz ettirmeyi başarıyor.

Eski eşi Emre Altuğ ile evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan Şıkel, sekiz yıllık aşk orucunu Avukat Nail Gönenli ile bozmuştu.

"BAŞKAN BUGÜN NOW TV'DEYDİ"

Geçtiğimiz aralık ayında sürpriz ilişkisi sona eren ünlü manken son paylaşımıyla gündeme geldi.

Şıkel, Instagram hesabının hikayeler bölümünden Ali Koç ile birlikte olan pozunu paylaştı. Ünlü ismin paylaşımı kısa süre içerisinde çok konuşulmayı başardı.

Ünlü sunucu Ali Koç ile olan paylaşımına ise " Başkan bugün NOW TV'deydi" notunu düştü.







