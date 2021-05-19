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Sette yine olay var! Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar: "Hakkım verilsin..."

19.05.2021 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen dizi "Masumlar Apartmanı" setinde yine ilginç olaylar yaşanıyor. Son olarak, Esra Ruşan arkadaşı Merve Dizdar'ı "puanladı".

Sette yine olay var! Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar: "Hakkım verilsin..."

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi "Masumlar Apartmanı", yayınlandığı ilk günden beri herkesin dikkatini çekti. Artık neredeyse her kanalda yayınlanan psikoloji temalı yapımların ilk örneklerinden olan dizi, bir aileyi anlatıyor. Sevgisiz ve travmalarla boğuşarak büyüyen kardeşlerin yaşadığı psikolojik hastalıkları anlatan dizi, sıra dışı hikayesi ve doğallığı sayesinde çok beğenildi. Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar gibi isimleri barındıran kadro, hikayenin tıkandığı yerde üst düzey oyunculuklarla diziyi sürüklemeyi başardı. Dizinin kadrosu, çoğunlukla diğer yapımlarda başrol oynayan ve çoktan kendini ispatlamış isimlerden oluşuyor.

Merve Dizdar

Ancak Merve Dizdar, az çok tanınsa da bu kategoriye girmiyordu. Gülben karakterindeki doğallığı ve samimiyeti, onu izleyicinin gönlünde bambaşka bir yere taşıdı. Kariyerinde bir dönüm noktası yaşayan oyuncu, sette de el üstünde tutuluyor.

"Kamyon sahibi gibi"

Merve Dizdar Esra Ruşan

Öte yandan, Merve Dizdar'ın kariyerinde yaşadığı patlamayla ilgili espriler de gırla gidiyor. Dizide Esra karakterini oynayan Esra Ruşan, Merve Dizdar'ın da eski arkadaşı ve esprili tarzıyla sık sık ona takılıyor. Tatlı sert şakalarla Merve Dizdar'ın başarılarıyla dalga geçen Esra Ruşan, arkadaşının giyim tarzına da kafayı taktı. Sık sık sete gelirken giydikleriyle ilgili espriler yapan Esra Ruşan, ilk kez Merve Dizdar'ın giydiklerini beğendiğini söyledi.

Merve Dizdar

Esra Ruşan, "Bugün kamyon sahibi gibi değil, gerçekten iddialı bir tarzla karşımızda Merve. 10 üzerinden 7 veriyorum" deyince çok sevinen Merve Dizdar, "Hakkım verilsin!" dedi. Ama Esra Ruşan, "Ne oldu bugün, hayırdır?" diyerek yine takılmayı ihmal etmedi.


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Masumlar Apartmanı dizisi Merve Dizdar
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