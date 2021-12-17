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Sevcan Orhan evleniyor mu? Sorulara yanıt verdi

17.12.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden Sevcan Orhan annesinin yaş gününde görüntülendi. Annesinin doğum gününe sevgilisi Gökhan Dağıstanlı ile katılan Orhan evlilik sorularına yanıt verdi.

Sevcan Orhan evleniyor mu? Sorulara yanıt verdi

Bir süredir Kafa dergisi yazarı Gökhan Dağıstanlı ile aşk yaşayan Sevcan Orhan annesinin doğum gününe de sevgilisiyle katıldı.

Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden Sevcan Orhan muhabirlerin, "Yeni yılda gelinlik giyecek misiniz? Ufukta evlilik var mı?" sorusuna yanıt verdi.

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Habertürk'ün haberine göre; sanatçı, "Çok çok iyi giden bir ilişkimiz var. Birbirimizi anlıyor, tamamlıyoruz. İnanın çok mutluyum ancak her şey biraz da nasip, kısmet... Kaderde varsa o da olur inşallah" dedi.

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Sevcan Orhan
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