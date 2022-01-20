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Sevcan Orhan kimdir, aslen nereli? Sevcan Orhan kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

20.01.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alişan ile Hayata Gülümse programına konuk olan Sevcan Orhan'ın hayatı, yaşı ve memleketi merak konusu oldu. Türk Halk Müziği sanatçısı olarak bilinen isim, küçük yaşlarda bağlama, solfej ve nota eğitimi almıştır. Peki Sevcan Orhan kimdir, aslen nereli? Sevcan Orhan kaç yaşında ve sevgilisi kimdir? İşte hayatı ve merak edilenler...

Sevcan Orhan kimdir, aslen nereli? Sevcan Orhan kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

TRT 1'de yayınlanan Alişan ile Hayata Gülümse programına Sevcan Orhan konuk oldu. Programda Sevcan Orhan'ın eski fotoğrafları da izleyiciler ile paylaşıldı. Peki, Sevcan Orhan kimdir, sevgilisi kim?

SEVCAN ORHAN KİMDİR?

16 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Sevcan Orhan, aslen Erzincanlıdır. Türk halk müziği sanatçısı olan Orhan, küçük yaştan itibaren bağlama, solfej ve nota eğitimi almıştır. Lisede okurken bir gazetenin düzenlemiş olduğu liseler arası Türk halk müziği yarışmasında üçüncülüğü kazanmıştır.

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Lise eğitimi sonrasında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ses eğitimi bölümüne başlamıştır. 2000 senesinde Nenni Bebek isimli ilk müzik albümünü çıkarmıştır. Sanatçı, İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda üslup ve repertuvar dersleri vermektedir.

2012-2013 seneleri arasında Star TV'de Ayşe Özyılmazel'in ayrılmasından sonra Alişan ile beraber 'Alişan ile Sevcan' isimli sabah programının sunuculuğunu üstlenmiştir.

SEVCAN ORHAN'IN ESKİ EŞİ KİMDİR?

2006 senesinde bağlama sanatcısı Ümit Yılmaz ile evlenmiştir ancak sonrasında boşanmıştır.

SEVCAN ORHAN'IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

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Sevcan Orhan son olarak yazar Gökhan Dağıstanlı ile aşk yaşamaktadır. Ünlü sanatçı birlikte olduklarını Instagram hesabında paylaştıkları bir pozla duyurmuştu.

SEVCAN ORHAN ALBÜMLERİ

Düşten Gerçeğe (2014)
Adı Aşk (2008)
Zemheriden Ötesi Bahar (2011)
Nenni Bebek (2000)
Bir Türküydü Yaşamak (2003)

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Sevcan Orhan
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