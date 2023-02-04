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Sevcan Orhan kimdir, evli mi, kaç yaşında? Ünlü türkücü Sevcan Orhan Şarkılar Bizi Söyler'de!

04.02.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevcan Orhan Şarkılar Bizi Söyle programının 4 Şubat 2023 Cumartesi akşamı Kanal D'de yayınlanacak olan bölümüne konuk oldu. Evlerinin Önü Yonca, Bahçada Yeşil Çınar, Kara Duta Yaslandım, Arabım Fellahi gibi seslendirdiği şarkılarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı, programda sevilen şarkılarını seslendirecek. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekrana gelen programda konsept 'Türkülerle Muhabbet' olarak belirlendi. Peki, Sevcan Orhan kimdir? Sevcan Orhan evli mi?

Sevcan Orhan kimdir, evli mi, kaç yaşında? Ünlü türkücü Sevcan Orhan Şarkılar Bizi Söyler'de!

Sevcan Orhan, Şarkılar Bizi Söyle programının yeni bölümünde sevilen şarkılarını seslendirecek. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler programı yine izleyenlere müzik ziyafeti yaşatacak. Peki, konsepti 'Türkülerle Muhabbet' olarak belirlenen Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Sevcan Orhan kimdir? İşte ünlü şarkıcı Sevcan Orhan'ın hayatı ve biyografisi...

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SEVCAN ORHAN KİMDİR?

Sevcan Orhan 16 Ağustos 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Çocuk denecek yaşlardan itibaren bağlama, solfej ve nota eğitimi alan Sevcan Orhan lisede okurken bir gazetenin düzenlemiş olduğu liseler arası Türk halk müziği yarışmasında üçüncü oldu.

Lise eğitiminin ardından İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ses eğitimi bölümünden mezun oldu.

2000'de Nenni Bebek albümünü çıkaran Sevcan Orhan. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda üslup ve repertuvar dersleri vermektedir.

Sevcan Orhan bir dönem Alişan ile birlikte 'Alişan ile Sevcan' isimli sabah programı sunmuştur.

ŞARKILA BİZİ SÖYLER'İN KOUNUĞU SEVCAN ORHAN EVLİ Mİ?

Sevcan Orhan 2006 yılında evlendiği bağlama sanatcısı Ümit Yılmaz'dan 2020 yılında boşanmıştır.

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