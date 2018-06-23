Sevda Demirel: 46 yaşındayım, takdir sizin

İlerleyen yaşına rağmen fit vücuduna gelen "photoshop'lu" yorumlarına karşılık veren Sevda Demirel, video paylaştı ve “Videoya photoshop yapılmaz” notunu yazdı.

Sevda Demirel, "Sevgili arkadaşlarım 72 doğumluyum ve bundan da gurur duyuyorum, hayatın tüm olumsuz ve zorluklarına rağmen beni dibe çekecek hiç bir şeye izin vermedim, sevdiklerimi kaybettim ama hayatımda çok fazla olumsuzluklar oldu ancak kendimi ne içkiye ne sigaraya ne gece hayatına ne de başka zararlı maddelere vermedim.

Her daim sporu ve düzgün beslenmeyi tercih ettim, 46 yaşındayım ve takdir sizin" ifadelerini kullandı.



