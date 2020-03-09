Sevda Demirel'den Neslihan Doğrusöz itirafı: Hiç çıplak görmedim

Şarkıcı Sevda Demirel, yıllar önce katıldığı moda yarışmasıyla adını duyuran ve sonrasında ameliyatsız cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren Neslihan Doğrusöz ile yaklaşık 4 aylık ilişkisini noktaladı. Biten ilişkisinden bahseden Demirel, cinsel hayatları hakkında ilk kez konuştu.

"BİRBİRİMİZE SARILIP UYUYORDUK"

Gazeteci Bilal Özcan'ın YouTube kanalına konuk olan Sevda Demirel, evlilik yolunda giden ilişkisinde çok mutlu olduklarını ancak bir yerden sonra olmayacaklarını anladığını söyledi. Doruk'a aşık olduğunu söyleyen Demirel, "Bu hemen olacak bir şey değildi. Bir ameliyat olması gerekiyor o da yurt dışında olacak. Biz birbirimize sarılıp çok güzel uyuyorduk" dedi.

"DORUK'U HİÇ ÇIPLAK GÖRMEDİM"

Bilal Özcan'ın sorularını açık sözlülükle yanıtlayan Demirel, "Aranızda bir cinsellik var mıydı?" sorusu üzerine sözlerine şöyle devam etti: "Erkeklik vasıfları sadece cinsellikle gösterilen bir şey değil. Cinsellik hiç umurumda değil öyle olsa 5 sene yalnız kalmazdım. Doruk'ta gerçek sevgiyi buldum ve cinsellik gerçekten umurumda olmadı. Biz her şeyden önce çok iyi arkadaştık. Cinsellik benim için önemli olsa başka biriyle birlikte olurdum. Doruk'u hiç çıplak görmedim, asla. Hiç merak da etmedim. Doruk her şeyiyle bir erkek. Ruhu, yaşamı, kokusu, horlaması...