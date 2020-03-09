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Sevda Demirel'den Neslihan Doğrusöz itirafı: Hiç çıplak görmedim

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2020 09:42 | Son Güncelleme

Ocak ayında aşk yaşamaya başladığı Neslihan (Doruk) Doğrusöz ile evlilik kararı aldıktan kısa bir süre sonra ayrılan Sevda Demirel, konuk olduğu bir programda ilişkisi hakkında tüm bilinmeyenleri ve cinsel hayatını anlattı.

Sevda Demirel'den Neslihan Doğrusöz itirafı: Hiç çıplak görmedim

Şarkıcı Sevda Demirel, yıllar önce katıldığı moda yarışmasıyla adını duyuran ve sonrasında ameliyatsız cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren Neslihan Doğrusöz ile yaklaşık 4 aylık ilişkisini noktaladı. Biten ilişkisinden bahseden Demirel, cinsel hayatları hakkında ilk kez konuştu.

"BİRBİRİMİZE SARILIP UYUYORDUK"

Gazeteci Bilal Özcan'ın YouTube kanalına konuk olan Sevda Demirel, evlilik yolunda giden ilişkisinde çok mutlu olduklarını ancak bir yerden sonra olmayacaklarını anladığını söyledi. Doruk'a aşık olduğunu söyleyen Demirel, "Bu hemen olacak bir şey değildi. Bir ameliyat olması gerekiyor o da yurt dışında olacak. Biz birbirimize sarılıp çok güzel uyuyorduk" dedi.

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"DORUK'U HİÇ ÇIPLAK GÖRMEDİM"

Bilal Özcan'ın sorularını açık sözlülükle yanıtlayan Demirel, "Aranızda bir cinsellik var mıydı?" sorusu üzerine sözlerine şöyle devam etti: "Erkeklik vasıfları sadece cinsellikle gösterilen bir şey değil. Cinsellik hiç umurumda değil öyle olsa 5 sene yalnız kalmazdım. Doruk'ta gerçek sevgiyi buldum ve cinsellik gerçekten umurumda olmadı. Biz her şeyden önce çok iyi arkadaştık. Cinsellik benim için önemli olsa başka biriyle birlikte olurdum. Doruk'u hiç çıplak görmedim, asla. Hiç merak da etmedim. Doruk her şeyiyle bir erkek. Ruhu, yaşamı, kokusu, horlaması...

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"DORUK BENİ İTİNCE BAŞIM VE BELİM YERE ÇARPTI"

Birbirimizin hayatını birbirimize aktarmaya çalıştık ama çakıştığımız noktalarda geri çekilen bir çiftiz. Çok tartıştık, çok kavga ettik... Bilinçaltımızda hep dış etkenler vardı. Dışarıdan aldığımız hiç olumlu bir şey olmadı ki biz evde nasıl mutlu olalım. Doruk bana hiç vurmadı sadece çok sinirlendiği bir anda ben onu bileklerinden tutunca oda beni sırt üstü yere itti.

Ben güçlü bir kadınım gardımı alsaydım beni itemezdi o an boşluğuma geldi. Başım ve belim yere çarptığı için büyük ağrılar yaşadım. Zaten daha önce de bir beyin ameliyatı olmuştum. Beynimde tümör vardı ve bu tekrarlanabilir. Beni o hareketi öldürebilirdi. Korktum ve ilişkinin olamayacağını anladım. Fiziksel reaksiyonlar o ilişkide devreye girdiği için bitmeye mahkum. Öfke kontrolü olmadığı için bu şiddete dönebiliyordu."

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