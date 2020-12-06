Sevda Demirel'in bornozlu paylaşımı olay oldu

Bir dönemin dikkat çeken isimlerinden Sevda Demirel sosyal medyayı salladı. Kısa süre önce 'İşte Benim Stilim' adlı moda yarışmasıyla adını duyuran ve sonrasında cinsiyet değiştirip Doruk ismini alan Neslihan Doğrusöz ile ilişkisiyle gündem olan Sevda Demirel son paylaşımıyla olay oldu.

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden sık sık paylaşım yapan Sevda Demirel, yine takipçilerinin dikkatini çekti. 48 yaşında olmasına karşın kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı.

Ünlü şarkıcının göğüs dekoltesi, takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

Sevda Demirel, geçtiğimiz ayda mağazaları dolaşırken kendisini adım adım takip eden kadının sorulması üzerine, "Kendisi korumam olur. Kendimi koruyabilirim fakat her zaman destek iyi olur diye düşündüm ve koruma tuttum. Sonuçta yalnız bir kadınım" demişti.

