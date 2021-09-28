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Sevda Erginci'nin estetiksiz hali olay! Bambaşka biri olmuş

28.09.2021 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerin gözde oyuncusu Sevda Erginci'nin estetiksiz görüntüleri, sevenlerini şaşkına çevirdi. 27 yaşındaki oyuncunun, eski halini görenler gözlerine inanamadı.

Sevda Erginci'nin estetiksiz hali olay! Bambaşka biri olmuş

Karagül dizisiyle geniş kitlelerce tanınan güzel oyuncunun estetiksiz halini görenler şaşıp kaldı. Erginci, küçük müdahalelerle adeta bambaşka birine dönüştü. İşte Erginci'nin eski hali:

Sevda Erginci'nin estetiksiz hali inanılmaz!

Sevda Erginci, 15 yaşında tiyatroyla tanıştı.

Sevda Erginci'nin estetiksiz hali inanılmaz!

İlk tiyatro deneyimi 'Paki ve Sevgi Çiçekleri' olan Erginci'yi izleyenler arasında ünlü oyuncu Ozan Güven de vardı.

Sevda Erginci'nin estetiksiz hali inanılmaz!

Ozan Güven tarafından keşfedilen Erginci, bir anda tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi.

SEVDA ERGİNCİ KİMDİR?

Sevda Erginci, 3 Ekim 1993 tarihinde Mardinli bir baba ve Makedon bir annenin kızı olarak dünyaya geldi. Erginci, henüz 4 yaşındayken anne ve babası ayrıldı. 15 yaşında oyunculuğa ilgi duymaya başlayan Erginci, Paki ve Sevgi Çiçekleri oyunuyla sahneye çıktı. Erginci'nin ilk projesi, Koyu Kırmızı dizisindeki 'Ayşe' karakteriyle oldu. Güzel oyuncu sonrasında pek çok yapımda rol aldı.

Sevda Erginci'nin estetiksiz hali olay! Bambaşka biri olmuş

SEVDA ERGİNCİ'NİN YER ALDIĞI PROJELER

2012 Koyu Kırmızı
2012 Veda
2013-2015 Karagül
2015 Uzaklarda Arama
2016-2017 Hayat Bazen Tatlıdır
2017 Ver Elini Aşk
2018-2019 Yasak Elma
2019 Sevgili Geçmiş
2020-2021 Uyanış: Büyük Selçuklu
2021- El Kızı

Sevda Erginci'nin estetiksiz hali inanılmaz!


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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi Sevda Erginci
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