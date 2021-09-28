Sevda Erginci'nin estetiksiz hali olay! Bambaşka biri olmuş

Karagül dizisiyle geniş kitlelerce tanınan güzel oyuncunun estetiksiz halini görenler şaşıp kaldı. Erginci, küçük müdahalelerle adeta bambaşka birine dönüştü. İşte Erginci'nin eski hali:
Sevda Erginci, 15 yaşında tiyatroyla tanıştı.
İlk tiyatro deneyimi 'Paki ve Sevgi Çiçekleri' olan Erginci'yi izleyenler arasında ünlü oyuncu Ozan Güven de vardı.
Ozan Güven tarafından keşfedilen Erginci, bir anda tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi.
Sevda Erginci, 3 Ekim 1993 tarihinde Mardinli bir baba ve Makedon bir annenin kızı olarak dünyaya geldi. Erginci, henüz 4 yaşındayken anne ve babası ayrıldı. 15 yaşında oyunculuğa ilgi duymaya başlayan Erginci, Paki ve Sevgi Çiçekleri oyunuyla sahneye çıktı. Erginci'nin ilk projesi, Koyu Kırmızı dizisindeki 'Ayşe' karakteriyle oldu. Güzel oyuncu sonrasında pek çok yapımda rol aldı.
2012 Koyu Kırmızı
2012 Veda
2013-2015 Karagül
2015 Uzaklarda Arama
2016-2017 Hayat Bazen Tatlıdır
2017 Ver Elini Aşk
2018-2019 Yasak Elma
2019 Sevgili Geçmiş
2020-2021 Uyanış: Büyük Selçuklu
2021- El Kızı
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