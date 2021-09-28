Sevda Erginci'nin estetiksiz hali olay! Bambaşka biri olmuş

Karagül dizisiyle geniş kitlelerce tanınan güzel oyuncunun estetiksiz halini görenler şaşıp kaldı. Erginci, küçük müdahalelerle adeta bambaşka birine dönüştü. İşte Erginci'nin eski hali:

Sevda Erginci, 15 yaşında tiyatroyla tanıştı.

İlk tiyatro deneyimi 'Paki ve Sevgi Çiçekleri' olan Erginci'yi izleyenler arasında ünlü oyuncu Ozan Güven de vardı.

Ozan Güven tarafından keşfedilen Erginci, bir anda tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi.

SEVDA ERGİNCİ KİMDİR?

Sevda Erginci, 3 Ekim 1993 tarihinde Mardinli bir baba ve Makedon bir annenin kızı olarak dünyaya geldi. Erginci, henüz 4 yaşındayken anne ve babası ayrıldı. 15 yaşında oyunculuğa ilgi duymaya başlayan Erginci, Paki ve Sevgi Çiçekleri oyunuyla sahneye çıktı. Erginci'nin ilk projesi, Koyu Kırmızı dizisindeki 'Ayşe' karakteriyle oldu. Güzel oyuncu sonrasında pek çok yapımda rol aldı.

SEVDA ERGİNCİ'NİN YER ALDIĞI PROJELER

2012 Koyu Kırmızı

2012 Veda

2013-2015 Karagül

2015 Uzaklarda Arama

2016-2017 Hayat Bazen Tatlıdır

2017 Ver Elini Aşk

2018-2019 Yasak Elma

2019 Sevgili Geçmiş

2020-2021 Uyanış: Büyük Selçuklu

2021- El Kızı



