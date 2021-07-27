Sevda Erginci'nin sevgilisi Yılmaz Kunt ifşalandı! Şoke eden mesajlar

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu isimli dizide 'Turna Hatun' karakterine hayat veren Sevda Erginci'nin bir süredir Yılmaz Kunt ile birlikte olduğu biliniyor.

Evlilik yolunda ilerleyen Sevda Erginci ile Yılmaz Kunt, ilişkisinde flaş bir gelişme yaşandı. Bir süredir Bodrum'da tatilde olan çift, ifşa şoku yaşadı.

Avukat Seray Öztürk, oyuncu Yılmaz Kunt'la mesajlarını Instagram'daki sayfasında yayınladı. Mesajlarda Yılmaz Kunt'un avukat Öztürk'le buluşmak için mesajlar attığı görüldü.

EVLİLİK HABERİNİ YALANLADI

Uzun süre mesajlaşan ve ses kaydı da atan Kunt'la tüm yazışmalarını ifşa eden Öztürk, son olarak Kunt ile Erginci'nin çıkan evlilik haberini yayınladı. Öztürk, tüm magazin sitelerini etiketleyerek, "Evlilik yolundayken sürekli benimle buluşmaya çalışman gerçekten kadına karşı başka bir şiddet! Gerçekten yaptığına ne denir?" diye yazdı.



Kunt'un kendisine attığı fotoğraf ve video'ları da paylaşan Öztürk, "İyi tatiller" yazarak, Erginci ve Kunt'a gönderme yaptı.

Öztürk son olarak, "Yılmaz Kunt sen kim oluyorsun da başkasıyla nişanlı olduğun halde beni de idare etmeye kalkıyorsun" mesajını paylaştı.

Bu mesajlardan sonra başka kadınlar da Yılmaz Kunt'un mesajlarına maruz kaldıklarını açıkladı.



