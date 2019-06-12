Mynet Trend

Balıklar aşık olur mu?

BBC BBC
12.06.2019 12:18 | Son Güncelleme

Fransa'da yapılan araştırmaya göre, dişi zebra ciklet balıkları sevdiklerinden uzak kaldıklarında insanlar gibi mahzunlaşıyor ve hayata daha umutsuz bakıyor.

Balıklar aşık olur mu?

Balıkların ruh halini incelemek hiçbir zaman bir bilim dalına dönüşmedi belki ama bilim insanları, bu dişi akvaryum balıklarının eşleriyle ayrı düştükleri zaman karamsar bir ruh haline büründüklerini ortaya koydu.

Dijon kentindeki Burgundy Üniversitesi'nden araştırmacılar, balıkların eşleri ile aralarında kurdukları duygusal bağlara ilişkin sır perdesini ilk kez araladı.

İngiliz Guardian gazetesinde yayınlanan araştırma için bilişsel testlere tabi tutulan dişi balıklar, eşlerini kaybettiklerinde gözle görülür şekilde karamsar bir ruh haline büründüler.

"BELKİ DE AŞK O KADAR AKILDIŞI DEĞİLDİR"

Balıkların duygusal potansiyelinin yanında dişilerin cinsel partnerleriyle ilgili seçici olup olmadıklarını da merak eden araştırmacılar, bir akvaryumu şeffaf üç bölüme ayırdı.

Birer birer önce dişi balıklar ortadaki bölüme kondu, ardından erkek balıklar tek başlarına akvaryumun iki ayrı ucundaki bölümlere yerleştirildi.

Orta bölümdeki dişi balıkların çoğunun, akvaryumu ayıran duvarlar izin verdiği ölçüde beğendikleri ve seçtikleri erkek balığa doğru yöneldiği, bu seçimlerinin daha sonra doğurganlıklarını da etkilediği gözlemlendi.

Dişi balıklar seçtikleri erkek balıkla bir araya getirilirse çok daha hızlı yumurtladıkları gibi yumurtalarıyla daha uzun süre ilgilendiler. Seçmedikleri erkek balıklara göre beğendikleri partnere olan ilgileri de daha fazlaydı.

Araştırma ekibinden François-Xavier Dechaume-Moncharmont, ulaştıkları bulguları şöyle değerlendirdi:

"Partnerine duygusal anlamda bağlanma hali yalnızca biz insanlara özgü değil ve anlaşılan, en azından bir canlı türünde daha görülüyor. Bu durum, duygusal yargıların önyargıların ötesinde olduğunu gösteriyor. Yani belki de aşk, aslında o kadar akıldışı bir şey değildir."

"BARDAĞIN BOŞ TARAFINI GÖRMEK"

Araştırmanın bir sonraki aşaması için, dişi ciklet balıkları akvaryumun içindeki küçük kaplardan yemleri toplamaları için eğitildi. İki ayrı kap vardı: Siyah kapaklı ve boş olanlar, beyaz kapaklı ve yemle dolu olanlar.

Denek balıklar, kapların kapaklarını emerek ya da ittirerek kaldırdı ve hangi kaplarda yem olduğunu öğrendi.

Araştırma ekibinden davranışsal ekoloji uzmanı Chloé Laubu, akvaryuma bir de gri kapaklı kaplar koyarak balıkları şaşırttıklarını söyledi. Kafaları karışan balıklardan, pozitif ruhlu olanlar umutla gri kapağı kaldırmaya çalışırken, karamsar balıklar ise uğraşmadı bile.

Laubu, "Ruh haline göre bardağın boş ya da dolu tarafını görme davranışın güzel bir örneği" yorumunda bulundu.

Proceedings of the Royal Society B. isimli bilim dergisinde alan araştırmanın bulguları, yanlış erkekle eşleşmenin dişi balıklarda "karamsar eğilimlere" neden olduğuna işaret etti.

Bir başka deyişle, sevdiğinden ayrılan dişi ciklet balıkları hayata küsüyor.

Araştırma ekibi raporda şu değerlendirmeye yer veriyor:

"Eğer insan ilişkileri bu kadar karmaşıksa, bu konuda araştırma yapmadan insan olmayan türlerin eşlerine olan duygusal bağlılığını reddetmenin bir anlamı yok."

PARTNERİlişkide gücü artırsın diye öyle bir şey içiyorlar ki...İlişkide gücü artırsın diye öyle bir şey içiyorlar ki...
Uber, ‘uçan taksi’ için 3 şehir belirlediUber, ‘uçan taksi’ için 3 şehir belirledi
Korkunç! Sakıncalı içeriklere erişim yaşı 8'e düştü!Korkunç! Sakıncalı içeriklere erişim yaşı 8'e düştü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CİKLET BALIĞI aşk MAHZUNLUK

En Çok Okunan Trend Haberler

Gelin adayı Hanife başörtüsünü çıkardı!

Gelin adayı Hanife başörtüsünü çıkardı!

AVM otoparkında kızıyla yarı çıplak yakalanan baba serbest bırakıldı

AVM otoparkında kızıyla yarı çıplak yakalanan baba serbest bırakıldı

1 saat sonra ortadan kayboldu

1 saat sonra ortadan kayboldu

Belediyenin önü savaş alanına döndü!

Belediyenin önü savaş alanına döndü!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İlçede yüzlercesi yine öldü

İlçede yüzlercesi yine öldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Türk berberin videosu dünya çapında fenomen oldu!

Türk berberin videosu dünya çapında fenomen oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cipin altında kalan çocuğun mucize kurtuluşu

Çocuğun mucize kurtuluşu

Uber, ‘uçan taksi’ için 3 şehir belirledi

Uber, ‘uçan taksi’ için 3 şehir belirledi

Korkunç! Sakıncalı içeriklere erişim yaşı 8'e düştü!

Korkunç! Sakıncalı içeriklere erişim yaşı 8'e düştü!

İtfaiye ekipleri kurtardıkları kirpiyi şırınga yardımıyla sütle besledi

Kirpiyi şırınga yardımıyla beslediler

Beş çocuğunu öldüren eski kocası için 'merhamet' diledi

Beş çocuğunu öldüren eski kocası için 'merhamet' diledi

Yolcu tuvalet zannedip acil çıkış kapısını açtı! Sonrası eziyet

Yolcu tuvalet zannedip acil çıkış kapısını açtı! Sonrası eziyet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.