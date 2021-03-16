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Sevgi İzi nedir? Sevgi İzi nasıl kullanılır?

16.03.2021 15:31 | Son Güncelleme:
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Sevgi İzi nedir? Sevgi İzi nasıl kullanılır?

Daha önce Müge Anlı’nın programında söz ettiği ve kendisinin de yaptırdığı Sevgi İzi sürekli olarak gündeme geliyor. Engelli kayıplarının daha kısa sürede bulunması için çaba gösteren Müge Anlı ve ekibi tarafından hayata geçirilen Sevgi İzi uygulaması ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Sevgi İzi nedir? Sevgi İzi nerede yaptırılır ve nasıl kullanılır?

Müge Anlı’nın daha önce programında söz ettiği ve kendisi için de yaptırdığı Sevgi İzi uygulaması sürekli olarak gündeme taşınıyor. Engelli kayıplarının daha kısa sürede bulunması için çaba gösteren Müge Anlı ve ekibi tarafından yapılmış olan Sevgi İzi uygulaması ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Sevgi İzi nedir? Sevgi İzi nasıl kullanılır ve nerede yaptırılır?

SEVGİ İZİ NEDİR?

Sevgi İzi, zihinsel engelli olan ve Alzheimer ya da benzeri hastalıkları bulunan vatandaşların bulunmasını kolaylaştırmak amacıyla Müge Anlı ve ekibinin hayata geçirip uygulamaya koyduğu bir hizmettir. Sevgi İzi hizmeti yalnızca kaybolma riski olan vatandaşlara (yaşlılar ve zihinsel engelliler gibi) ücretsiz şekilde uygulanmaktadır. Diğer kişilerden ise ücret talep edilebilmektedir.

SEVGİ İZİ NEREDE YAPTIRILIR? SEVGİ İZİ BAŞVURUSU

Yakınlarının kaybolmasından korkan vatandaşların Sevgi İzi başvurusunda bulunabilmesi için iletişim adresleri ve telefonlarıyla http://www.benibuldular.com/ sayfasına başvurup ilgili formu doldurması gerekiyor. Başvuru sontası siteden kendilerine bir numara veriliyor. Örneğin, 104 no gibi. Bu numara ise kaybolmasından korkulan kişinin sol bileğinin üstüne işlenecek. Şahıs kaybolduğunda kolundaki bu Sevgi İzi onu kurtarıp güvencesi olacak.

SEVGİ İZİ NASIL KULLANILIR?

Kayıp vatandaşla karşılaşan kişiler, o kişinin kolundaki Sevgi İzi'ni görünce öncelikle polise, jandarmaya veya en yakındaki ilgili birime başvuru yapacak. Sonrasında ise site devreye girecek. Koldaki o rakamı taşıyan vatandaşın kim olduğu, bütün iletişim bilgileri ilgili birimlere verilecek ve kaybolan kişinin bir an önce sevdiklerine kavuşması sağlanacak.


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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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