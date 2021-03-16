Müge Anlı’nın daha önce programında söz ettiği ve kendisi için de yaptırdığı Sevgi İzi uygulaması sürekli olarak gündeme taşınıyor. Engelli kayıplarının daha kısa sürede bulunması için çaba gösteren Müge Anlı ve ekibi tarafından yapılmış olan Sevgi İzi uygulaması ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Sevgi İzi nedir? Sevgi İzi nasıl kullanılır ve nerede yaptırılır?

SEVGİ İZİ NEDİR?

Sevgi İzi, zihinsel engelli olan ve Alzheimer ya da benzeri hastalıkları bulunan vatandaşların bulunmasını kolaylaştırmak amacıyla Müge Anlı ve ekibinin hayata geçirip uygulamaya koyduğu bir hizmettir. Sevgi İzi hizmeti yalnızca kaybolma riski olan vatandaşlara (yaşlılar ve zihinsel engelliler gibi) ücretsiz şekilde uygulanmaktadır. Diğer kişilerden ise ücret talep edilebilmektedir.

SEVGİ İZİ NEREDE YAPTIRILIR? SEVGİ İZİ BAŞVURUSU

Yakınlarının kaybolmasından korkan vatandaşların Sevgi İzi başvurusunda bulunabilmesi için iletişim adresleri ve telefonlarıyla http://www.benibuldular.com/ sayfasına başvurup ilgili formu doldurması gerekiyor. Başvuru sontası siteden kendilerine bir numara veriliyor. Örneğin, 104 no gibi. Bu numara ise kaybolmasından korkulan kişinin sol bileğinin üstüne işlenecek. Şahıs kaybolduğunda kolundaki bu Sevgi İzi onu kurtarıp güvencesi olacak.