Sevgililer Günü film önerileri: Sevgiliyle izlemek için en romantik Sevgililer Günü filmleri

14 Şubat Sevgililer Günü, dünyanın pek çok yerinde yılın en romantik zamanıdır. Çiftler, sevgililer, eşler bugünde birbirlerine hediyeler verir ve beraber vakit geçirirler. Sevgililer Günü için popüler etkinliklerden biri de baş başa romantik bir film izlemektedir. Siz de Sevgililer Günü film izlemek gibi bir etkinlik planlıyorsanız sizin için birbirinden güzel romantik filmlerden oluşan bir liste hazırladık. SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN ROMANTİK FİLMLER AŞK HER YERDE (LOVE, ACTUALLY - 2003) En popüler romantik komedi-dram filmlerinden biri olan Aşk Her Yerde, sekiz ayrı çiftin hikayesini anlatıyor. Hikayelerin hepsi aşkın hem acıklı hem de güzel yanlarına değiniyor. Noel zamanında geçen bu klasik romantik filmin kadrosu da adeta bir yıldızla geçidi. Filmin başrollerinde Colin Firth, Liam Neeson, Emma Thompson, Hugh Grant, Keira Knightley gibi yıldılar yer alıyor. SENDEN NEFRET ETMEMİN 10 SEBEBİ (10 THINGS I HATE ABOUT YOU - 1999) Romantik komedi denilince akla gelen ilk gençlik filmlerinden biridir. Oldukça güzel bir genç kız hoşlandığı çocukla çıkmak istemektedir. Ancak bunu istemeyen babası önüne bir engel koyar. Ancak kimseyle çıkmayan, asabi ablası biriyle çıkarsa o da bir erkek arkadaş edinebilecektir.

AŞKIN 500 GÜNÜ (500 DAYS OF SUMMER – 2009) Sıradışı bir romantik komedi olan Aşkın 500 Günü, gerçek aşka inanmayan bir kadın ile ona aşık olan genç bir adamın hikayesini anlatıyor. Sevgililer Günü için hoş bir seçenek olan filmin başrollerinde Joseph Gordon-Levitt ile Zooey Deschanel yer alıyor. AŞKZEDE (FORGETTING SARAH MARSHALL - 2008) Sevgililer Günü’nde bolca gülmek isteyenler için How I Met Your Mother’ın yıldızından bir filme ne dersiniz? Oyuncu sevgilisinin onu terk etmesini kaldıramayan ve zor günler geçiren Peter, kafasını dağıtmak için Hawai’ye tatile gider. Ancak kalacağı otele onu terk eden sevgilisi de gelir. Hem de yeni sevgilisi ile... Sevgililer günü hediyeleri: Kadınlar ve erkekler için Sevgiler Günü hediye fikirleri DÖRT DÜĞÜN BİR CENAZE (FOUR WEDDING AND A FUNERAL – 1994) Başrolünde Hugh Grant’ın olduğu klasik bir romantik film daha. Bekar olmaya ant içmiş, uzun süreli ilişkilerden kaçan Charles bir düğünde tanıştığı bir kadını aklından çıkartamaz. İkilinin yolları daha sonra başka düğünler ve bir cenazede daha kesişecektir. BROOKLYN (2015) Sevgililer Günü izlenebilecek güzel romantik drama filmlerinden biri de Brooklyn’dir. Eilis İrlandalı bir göçmen olarak 1950’lerde Brooklyn’e gelir. Burada çabucak aşkı bulur ama geçmişi peşini bırakmamaktadır. İki ülke ve iki hayat arasında bir tercih yapmalıdır.

BIG SICK (2017) Son dönemde çıkan ve büyük beğeni toplayan romantik filmlerden biri de Big Sick. Pakistan asıllı ABD’li komedyen Kumail Nanjiani ve eşi, sıra dışı aşk hikayelerini senaryolaştırıp sinemaya taşıdılar. Kumail Nanjiani, bir gösterisinden sonra tanıştığı Emily (Zoe Kazan) ile ilişkisi ailelerinin uyumsuzluğu nedeniyle pek de iyi gitmez. Emily'nin beklenmedik ve çok ciddi rahatsızlığı, Kumail'in Emily’nin ailesi ile tanışmasına ve hayatı, aşkı yeniden değerlendirmesine yol açar. AMELIE (2001) Bir diğer klasik romantik komedi filmi, Paris’te yaşayan naif ve hayal dünyası geniş bir kızın çevresindekilere yardım ederken aşkı keşfetmesini konu alıyor. YÜKSELEN AY KRALLIĞI (MOONRISE KINGDOM – 2012) Sevgililer Günü’nde geçmişe, aşkın henüz saf ve naif olduğu, o ilk aşkın tadıldığı ergenlik dönemlerimize de dönebiliriz. Usta yönetmen Wes Anderson’ın Moonrise Kingdom filmi iki genç aşığın kaçması ve kasaba sakinlerinin onları bulmak için bir araya gelmesini anlatıyor. AŞIKLAR ŞEHRİ (LA LA LAND - 2010)