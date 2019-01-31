Sevgililer Günü için alternatif romantik yerler

Sevgilinize harika bir hediye aldınız. İlişkinizi bu özel günde daha da unutulmaz kılmak için şimdi plan aşamasındasınız. Çok beğeneceğini düşündüğünüz hediyesini İstanbul sembol noktalarından birinde vererek bu özel günü daha da güzelleştirmeye ne dersiniz?

Cihangir Roma Merdiveni

Cihangir semtinin tamamlayıcısı olan Cihangir Roma Merdiveni ve oradaki Roma parkından en güzel İstanbul manzaralarından birini izleyebilirsiniz. Turistlerin uğrak mekanlarından biri haline gelen merdivenlere gitmeden önce sevgiliniz ve kendiniz için termosta kahve hazırlayabilir, 14 Şubat Sevgililer Günü’nün ilk kahvesini şahane İstanbul manzarası eşliğinde birlikte içebilirsiniz.

Karaköy Kamondo Merdivenleri

Her sokağında muazzam bir tarihin yattığı Karaköy’de 1870’li yıllardan kalma tasarımıyla kendine hayran bıraktıran Kamonda Merdivenleri’nin yeri çok özeldir. Halk arasında Aşıklar Merdiveni olarak bilinen yer, yüzyılın en güzel merdiveni olarak da anılıyor. İstiklal Caddesi’nden Galata’ya güzel bir yürüyüş sonrası Kamondo Merdivenleri’nde sevgilinizle bir mola vererek aşk dolu fotoğraflarla Sevgililer Günü’nüzü taçlandırabilirsiniz.