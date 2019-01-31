Sevgililer Günü için alternatif romantik yerler

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SEYAHAT  | 31.01.2019 12:00 | Son Güncelleme

Sevgililer Günü’nü hayatınızın aşkıyla birlikte İstanbul’un sembol yerlerinde geçirerek unutulmaz hale getirebilirsiniz.

Sevgililer Günü için alternatif romantik yerler

Sevgilinize harika bir hediye aldınız. İlişkinizi bu özel günde daha da unutulmaz kılmak için şimdi plan aşamasındasınız. Çok beğeneceğini düşündüğünüz hediyesini İstanbul sembol noktalarından birinde vererek bu özel günü daha da güzelleştirmeye ne dersiniz?

Cihangir Roma Merdiveni

Cihangir Roma Merdiveni

Cihangir semtinin tamamlayıcısı olan Cihangir Roma Merdiveni ve oradaki Roma parkından en güzel İstanbul manzaralarından birini izleyebilirsiniz. Turistlerin uğrak mekanlarından biri haline gelen merdivenlere gitmeden önce sevgiliniz ve kendiniz için termosta kahve hazırlayabilir, 14 Şubat Sevgililer Günü’nün ilk kahvesini şahane İstanbul manzarası eşliğinde birlikte içebilirsiniz.

Karaköy Kamondo Merdivenleri

Karaköy Kamondo Merdivenleri

Her sokağında muazzam bir tarihin yattığı Karaköy’de 1870’li yıllardan kalma tasarımıyla kendine hayran bıraktıran Kamonda Merdivenleri’nin yeri çok özeldir. Halk arasında Aşıklar Merdiveni olarak bilinen yer, yüzyılın en güzel merdiveni olarak da anılıyor. İstiklal Caddesi’nden Galata’ya güzel bir yürüyüş sonrası Kamondo Merdivenleri’nde sevgilinizle bir mola vererek aşk dolu fotoğraflarla Sevgililer Günü’nüzü taçlandırabilirsiniz.

Beşiktaş – Kadıköy Vapuru

Beşiktaş – Kadıköy Vapuru

Beşiktaş İskelesi’nden yolcularını alan Beşiktaş – Kadıköy Vapuru her defasında, Kız Kulesi’ne selam çaktıktan sonra tarihi Haydarpaşa Garı’nın yanından son durağı Kadıköy İskelesine varır. Sevgilinizle birlikte İstanbul’un en güzel rotalarından birinin tadını çıkarmadan önce bolca simit almanızı tavsiye ederiz. Simidinizi sıcak çay eşliğinde martılarla paylaşırken, sevgilinizin üşüyen ellerini avucunuzun içine alarak ısıtmanın tadını hiçbir şeyde bulamazsınız. Ve bunların hepsini muhteşem İstanbul manzarası eşliğinde yapıyorsunuz.

İstinye Şahin Tepesi

İstinye Şahin Tepesi

İstanbul’un en harika manzara izleme noktalarından biri olan İstinye Şahin Tepesi’ne gitmeden önce sıkı giyinmenizi tavsiye ederiz. Sevgililer Günü’nün romantizmiyle birbirinizi ısıtacağınıza eminiz ama arkadan gelen orman havası ve önünüzde uzanan denizden gelen poyrazla birlikte tepenin rüzgarları bazen çok hırçın olabiliyor. Sevgililer Günü’nde Şahin Tepesi’nin huzur dolu manzarası eşliğinde sevgilinize bir kez daha aşkınızı ilan etmekten daha romantik ne olabilir?

Büyükada Aşıklar Tepesi

Büyükada Aşıklar Tepesi

Prens Adaları’nın en büyüğü olan Büyükada başlı başına Sevgililer Günü’nü geçirmek için harika bir lokasyon olabilir. Şirin butik otellerden birinde yer ayırtarak adanın keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz. Eğer ikinizde kullanmayı biliyorsanız 1 saatlik vapur yolculuğundan sonra Aşıklar Tepesine bisiklet kiralayarak çıkabilirsiniz. Büyükada’nın huzur dolu sakin sokaklarını arkanızda bırakarak adanın kalbi olan tepeye vardığınızda geri dönmek istemeyeceksiniz.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sevgilimiz olunca düşünürünz buraları :)))
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