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  4. 'Sevgilimin penisi küçük' demişti! Alexis Ren deri sütyeniyle takipçilerini resmen büyüledi

'Sevgilimin penisi küçük' demişti! Alexis Ren deri sütyeniyle takipçilerini resmen büyüledi

27.10.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski sevgilisi Jay Alvarrez'in cinsel organıyla dalga geçerek magazin gündemine bomba gibi düşen dünyaca ünlü model Alexis Ren, Instagram hesabından paylaştığı deri pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

'Sevgilimin penisi küçük' demişti! Alexis Ren deri sütyeniyle takipçilerini resmen büyüledi

ABD'li model Alexis Ren, cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. 25 yaşındaki model, bu defa iç çamaşırlı pozlarıyla takipçilerini büyüledi.

'Sevgilimin penisi küçük' demişti! Alexis Ren deri sütyeniyle takipçilerini büyüledi

Alexis Ren, iddialı paylaşımına ''Tüm tanrıçalara sesleniyorum'' notunu düştü.

'Sevgilimin penisi küçük' demişti! Alexis Ren deri sütyeniyle takipçilerini büyüledi

'Sevgilimin penisi küçük' demişti! Alexis Ren deri sütyeniyle takipçilerini büyüledi

Bir zamanlar eski sevgilisi Jay Alvarrez ile dünyayı dolaşan Alexis Ren, sosyal medya paylaşımlarıyla büyük markaların ilgisini çekti.

'Sevgilimin penisi küçük' demişti! Alexis Ren deri sütyeniyle takipçilerini büyüledi

Güzelliğiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazanan Alexis Ren, şimdilerde ABD'nin en çok kazanan mankenleri arasında yer alıyor.

'Sevgilimin penisi küçük' demişti! Alexis Ren deri sütyeniyle takipçilerini büyüledi

Instagram'da 17 milyona yakın takipçisi bulunan Ren, kusursuz fiziğiyle beğeni topluyor.

'Sevgilimin penisi küçük' demişti! Alexis Ren deri sütyeniyle takipçilerini büyüledi

Aşk hayatıyla da dikkat çeken güzel model, Jay Alvarrez ile neden ayrıldığını soran takipçilerine ''Zaten sevgilimin penisi küçüktü'' yanıtını vererek gündeme oturmuştu.

'Sevgilimin penisi küçük' demişti! Alexis Ren deri sütyeniyle takipçilerini büyüledi

'Sevgilimin penisi küçük' demişti! Alexis Ren deri sütyeniyle takipçilerini büyüledi


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Alexis Ren Model magazin sevgilisi yaşında

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