'Sevgilimin penisi küçük' demişti! Alexis Ren deri sütyeniyle takipçilerini resmen büyüledi

ABD'li model Alexis Ren, cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. 25 yaşındaki model, bu defa iç çamaşırlı pozlarıyla takipçilerini büyüledi.

Alexis Ren, iddialı paylaşımına ''Tüm tanrıçalara sesleniyorum'' notunu düştü.

Bir zamanlar eski sevgilisi Jay Alvarrez ile dünyayı dolaşan Alexis Ren, sosyal medya paylaşımlarıyla büyük markaların ilgisini çekti.

Güzelliğiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazanan Alexis Ren, şimdilerde ABD'nin en çok kazanan mankenleri arasında yer alıyor.

Instagram'da 17 milyona yakın takipçisi bulunan Ren, kusursuz fiziğiyle beğeni topluyor.

Aşk hayatıyla da dikkat çeken güzel model, Jay Alvarrez ile neden ayrıldığını soran takipçilerine ''Zaten sevgilimin penisi küçüktü'' yanıtını vererek gündeme oturmuştu.



