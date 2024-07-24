Sevgilisi denmişti... İzel daha fazla dayanamadı! Yaş farkını söyleyip gerçeği açıkladı

MYNET- Ünlü şarkıcı İzel son dönemde sosyal medya üzerindeki paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Her gönderisi adeta olay olan ünlü isim son olarak müzisyen Hakan Verbiç ile bir karesini paylaşmış ve Serenay Sarıkaya'ya benzetilmişti.

Yapılan benzetmeler üzerine 'Bu beni tabi ki mutlu eder' diyen İzel'in müzisyen Hakan Verbiç ile bir süredir birliktelik yaşadığı da iddia edilmişti.

Ünlü şarkıcı aşk iddiaları yalanladı ve "Sevgili medya, magazin severler ve benim canım İzel ailem. Bu Hakan Verbic ile sevgili haberleri, maalesef olmadığımızı söylememize rağmen hep sevgili olarak çıktı. Biz artık bunalmaya başladık ve bu durum arkadaslığımızıda, etkiliyor. Rahat hissedemiyoruz. Biz hiçbir zaman sevgili olmadık. Şu anda da değiliz, gelecekte de olmayacağız.

'KARDEŞİM GİBİDİR'

Bir roportajda benden genç olabilir ama mantık çerçevesinde demiştim. Aradaki 20 yaş pek bu tabire uymuyor. O benim kardeşim gibidir. İzin verin bu konu bir kapansın. Bu konularda açıklama yapmayı bile kendime yakıştırmıyorum ama mecbur kaldım. Biz şarkılarla geçirelim güzel günlerimizi. Sevgiler. Kalbinizden öpüyorum" dedi.