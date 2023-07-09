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Sevgilisi Hakan Sabancı ile Yunan adasına gitti! Hande Erçel bikinili tarzıyla nefes kesti

09.07.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı "Sen Çal Kapımı" adlı diziyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte Yunanistan'ın Santoroni Adası'na gitti. Ünlü oyuncu Hande Erçel'in bikinili pozları görenleri büyüledi.

Hande Erçel - Hakan Sabancı çifti yaşadıkları aşkla gündem olmaya devam ediyor. Sevgilisiyle İtalya'ya tatile giden çift, şimdi de yaz aylarının keyfini Yunan Adası'nda çıkarıyor. Hande Erçel bikinili tarzıyla nefes kesti.

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Sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Hande Erçel görenleri adeta büyüledi.

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HANDE ERÇEL'İN HAVUZ BAŞINDA ÇEKİLDİĞİ POZLAR OLAY OLDU

Havuz başında verdiği poz ile adından söz ettiren ünlü oyuncunun fit görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

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Siyah, beyaz ve lacivert motifli bikini tercih eden Hande Erçel'in paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

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