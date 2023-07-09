Sevgilisi Hakan Sabancı ile Yunan adasına gitti! Hande Erçel bikinili tarzıyla nefes kesti

Hande Erçel - Hakan Sabancı çifti yaşadıkları aşkla gündem olmaya devam ediyor. Sevgilisiyle İtalya'ya tatile giden çift, şimdi de yaz aylarının keyfini Yunan Adası'nda çıkarıyor. Hande Erçel bikinili tarzıyla nefes kesti.

Sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Hande Erçel görenleri adeta büyüledi.

HANDE ERÇEL'İN HAVUZ BAŞINDA ÇEKİLDİĞİ POZLAR OLAY OLDU

Havuz başında verdiği poz ile adından söz ettiren ünlü oyuncunun fit görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Siyah, beyaz ve lacivert motifli bikini tercih eden Hande Erçel'in paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.





