Sevgilisi için Fenerbahçe'yi terk ediyor! Bright Osayi-Samuel'in yeni adresi belli oldu...

Süper Lig devi Fenerbahçe'de sene sonunda sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi-Samuel ile anlaşma sağlanamadı. Yıldız oyuncunun yeni adresi de belli oldu.

KIZ ARKADAŞI İÇİN GİDİYOR

Osayi Samuel'in kız arkadaşının İngiltere'de yaşamasından dolayı bu kararı aldığı ve Fenerbahçe'yi mecburen reddettiği ortaya çıktı. Kendisine yapılan diğer teklifleri de reddeden Osayi Samuel, sadece İngiltere'den gelen tekliflere cevap verdi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Osayi Samuel'e en ciddi ilgiyi Nottingham Forest gösterdi. İngiltere'de yaşamak istediği için Nottingham Forest'ın teklifini kabul eden Osayi Samuel, sezon sonunda resmi imzayı atacak. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan 27 yaşındaki futbolcu, Nijerya Milli Takımı formasını da 18 kez giydi.