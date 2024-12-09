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  4. Sevgilisi için 'Zampara mı?' diye sordu! Hasan Can Kaya'nın aldığı yanıt ağzını açık bıraktı! Konuklardan olay tepki...

Sevgilisi için 'Zampara mı?' diye sordu! Hasan Can Kaya'nın aldığı yanıt ağzını açık bıraktı! Konuklardan olay tepki...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
09.12.2024 19:48
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Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programı yeni sezonuyla seyirciyle haftalar önce buluştu. Konuklarının hikayeleri gündem olan ünlü sunucu son bölümde bir kadın konuğuna sevgilisinin zampara olup olmadığını sordu. Aldığı yanıt karşısında ne diyeceğini bilemedi.

Sevgilisi için 'Zampara mı?' diye sordu! Hasan Can Kaya'nın aldığı yanıt ağzını açık bıraktı! Konuklardan olay tepki...

YouTube'ta başlayan daha sonra yayın hayatını Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen platformunda sürdüren Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programı geçtiğimiz sezon konukların anlattığı hikayelerle keyifli anlar yaşatmıştı ve gündemden düşmemişti.

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Yeni sezonda yine izleyiciye keyifli anlar yaşatan Hasan Can Kaya, konuklarının hikayeleriyle gündem olmaya devam ediyor.

EVLİ SEVGİLİSİYLE GELDİ DUYANI ŞAŞIRTTI!

Hasan Can Kaya'nın 160. bölümünde bir kadın seyirci programa bilet alma sürecini ve sevgilisiyle yaşadıklarını anlattı. "Birkaç aydır bilet bulmaya çalışıyordum çok istiyordu diye. Geçen gün buldum zar zor çift bilet. O esnada ben İzmir'deyim. Ayrıyız bir yandan. Bilet bulunca teşekkür etti bana kendisi. 'Bensiz giremiyorsun ama' dedim. Öyle deyince biraz hayal kırıklığına uğradı." dedi.

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Hasan Can Kaya da "O tek gelip kızlar onu eklesin mi istedi? Zampara mıdır?" diye sorunca aldığı yanıt karşısında ağzı açık kaldı. Kadının sevgilisi mikrofonu alıp "Ben evliyim üç tane çocuğum var" dedi. Stüdyodaki konuklar şoke oldu.

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Hasan Can Kaya
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