Sevgilisi koronavirüs oldu o doğum günü partisi düzenledi! Şevval Şahin’in yeni savunması pes dedirtti!

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ve Survivor Yiğit Marcus Aral Rumelihisarı’nda bir köşk kiralayarak gündeme gelmişti. Miami’de büyük bir evde yaşadıklarını söyleyen Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral şu sıralar ise doğum günleri için verdikleri partilerle konuşuluyor. Aral’ın doğum günü partisi sonrasında koronavirüs testinin pozitif çıkması çifti durdurmadı. Şahin’in sevgilisiyle yeni bir parti daha vermesi herkesi şoke etti.
Doğum günü partisinin ardından Şahin, “İki test yaptırdım ve ikisi de negatif çıktı. Erkek arkadaşım bir tek pozitif çıktı ve o da hemen atlattı. Abartıldığı kadar vaka yok yani... Toplam çevremizde 10 kişi pozitif çıktı. Şu an herkes negatif...” ifadelerini kullandı. Şahin’in doğum günü partisi savunması tepkilere neden oldu.
Çevresinde toplam 10 kişinin pozitif olduğunu söylemesi üzerine eleştirilerin hedefi olan Şahin sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Yeni açıklamasında koronavirüsü küçümsemediğini söyleyen Şahin, “Genelde kendimle ilgili magazin haberlerine cevap vermeyi tercih eden biri değilim ama bu sefer kendimi açıklama ihtiyacında bulunuyorum. Çünkü magazinciler asıl ima ettiğim şeyi asla ama asla haber yapmadıkları gibi dediklerimi yanlış yansıtıyorlar ve bu durumdan gerçekten sıkıldım. Hiçbir zaman Covid-19’u küçümsemedim veya 10 vakanın çok az ve önemsiz olduğunu düşünmedim” notunu ekledi.
Partiye gelenlerin kendi adına risk aldıklarını belirten Şahin, “Partideki herkesin pozitif olduğu konusunda sürekli suçlanırken ki bu benim elimde olan bir şey de değil. Partiye katılan herkes kendi adına bu riski alıyor. Toplu buluşulan mekanlara, düğünlere veya davetlere giden herkesin aldığı gibi... Ben de dürüst olarak ‘partideki herkes değil en fazla 10 kişi yakalanmıştır’ dedim. Ancak pozitif olanların kesinlikle karantinada kaldıklarını, benim sonucumun negatif çıkmasına rağmen taşıyıcı olabilme ihtimalimden karantinada kaldığımı da muhabir arkadaşlara anlattım. Konuşulan onca şeyin arasından sadece ‘10 kişi’ vakasının haber olmasına şaşırmamak gerek. Bunu etik dışı bulsam da magazin habercilerinin işlerinin bir parçası olduğunu da anlıyorum. Ancak hileli soruları yanıtlamaya ne kadar çok çalışırsam o kadar çok üzerime geliniyor ve bundan sonra sessiz kalmaya karar verdim” dedi.
Kendisi hakkında kötü eleştiri yapan insanlara Şahin, “Bu konuda en çok konuşan ve nefret dolu yorum yapan insanlar aslında bu konu hakkında en az bilgiye sahip olmakla birlikte bir kişinin kişisel olarak bilmediği durumlar ve kişiler hakkında ön yargılı davranıp aşağılayıcı yorum yapılması zaten bunu yapan kişierin hakkında çok şey söylüyor” diye konuştu.
İşte Şevval Şahin’in açıklaması:
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