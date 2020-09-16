Sevgilisi koronavirüs oldu o doğum günü partisi düzenledi! Şevval Şahin’in yeni savunması pes dedirtti!

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ve Survivor Yiğit Marcus Aral Rumelihisarı’nda bir köşk kiralayarak gündeme gelmişti. Miami’de büyük bir evde yaşadıklarını söyleyen Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral şu sıralar ise doğum günleri için verdikleri partilerle konuşuluyor. Aral’ın doğum günü partisi sonrasında koronavirüs testinin pozitif çıkması çifti durdurmadı. Şahin’in sevgilisiyle yeni bir parti daha vermesi herkesi şoke etti.

Doğum günü partisinin ardından Şahin, “İki test yaptırdım ve ikisi de negatif çıktı. Erkek arkadaşım bir tek pozitif çıktı ve o da hemen atlattı. Abartıldığı kadar vaka yok yani... Toplam çevremizde 10 kişi pozitif çıktı. Şu an herkes negatif...” ifadelerini kullandı. Şahin’in doğum günü partisi savunması tepkilere neden oldu.

‘GERÇEKTEN SIKILDIM’

Çevresinde toplam 10 kişinin pozitif olduğunu söylemesi üzerine eleştirilerin hedefi olan Şahin sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Yeni açıklamasında koronavirüsü küçümsemediğini söyleyen Şahin, “Genelde kendimle ilgili magazin haberlerine cevap vermeyi tercih eden biri değilim ama bu sefer kendimi açıklama ihtiyacında bulunuyorum. Çünkü magazinciler asıl ima ettiğim şeyi asla ama asla haber yapmadıkları gibi dediklerimi yanlış yansıtıyorlar ve bu durumdan gerçekten sıkıldım. Hiçbir zaman Covid-19’u küçümsemedim veya 10 vakanın çok az ve önemsiz olduğunu düşünmedim” notunu ekledi.