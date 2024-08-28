Sevgilisi Torreira’ya maç öncesi şans öpücüğü vermişti! Devrim Özkan'dan maç sonu yorumu: Mükemmeldi...

Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ayrılığı kısa sürdü. Aşıklar yeniden barıştı. Yeniden bir araya gelen çiftten Özkan sevgilisini maçta yalnız bırakmadı.

Galatasaray-Young Boys maçında görüntülenen Devrim Özkan sevgilisine destek oldu.

Maç öncesi Özkan sahayı görmeye çıkan Lucas Torreira'ya başarlar diledi. Torreira da sevgilisini elinden öperek sosyal medyayı salladı.

Devrim Özkan'ın sahada olduğu maçları kabetmeyen Galatasaray'ın şansı bu sefer yaver gitmedi. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray ile İsviçre ekibi Young Boys karşılaştı.

GALATASARAY KAYBETTİ, DEVRİM ÖZKAN BAKIN NE DEDİ

Maçı 1-0 kazanan Young Boys, Şampyionlar Ligi'ne katılım hakkı kazandı. Galatasaray ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Mağlubiyetle biten karşılaşma sonrası konuşan Devrim Özkan aracına giderken görüntülendi.

Devrim Özkan yeniden barıştığı aşkına dair "Torreira her zamanki gibi mükemmel oynadı. Şansımız böyleymiş. Vardır bir hayır. Seneye inşallah" dedi.