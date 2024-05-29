Sevgilisinden yeni ayrılmıştı! 'Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşk yaşıyor' iddiası

Verdiği konserle büyük beğeni toplayan Zeynep Bastık sahne kıyafetleri ve dansıyla da gündeme geliyor. Özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren genç şarkıcı bir süre önce Ali Can Ayyıldız’la ayrılmıştı.

Zeynep Bastık yeni aşka yelken açtı iddialara göre...

Magazin D'nin özel haberine göre, ünlü popçu Zeynep Bastık ve yakışıklı oyuncu Serkay Tütüncü aşk yaşamaya başladı.

Çiftin “Chaplin” adlı oyunda gayet samimi bir şekilde görüntülendiği iddia edildi.

AŞK AÇIKLAMASI

Zeynep Bastık; "İlişkiler başlar ve biter. Keyfimiz yerinde olur. Böyle şeyler hayatta olabilir. Bitmemesini temenni ederiz ama bitebilir. İyiyiz, çok iyiyiz, tatlıyız, hiç bir sorun yok. Mutluluklar diliyorum herkese" sözleriyle gündem olmuştu.







