Sevgilisine sürpriz yapmak isterken hayatının şokunu yaşadı! İhaneti yakalayınca inanamadı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Mary Fatz isimli bir kadın, yaşadığı ihaneti sürpriz yapmak istediği anlarda kameralara kaydetmeyi başardı. Uzun mesafe ilişkisinin her zaman güzel sonuçlanmadığını anlatan Fatz, sevgilisini görebilmek için 5 saat süren araba yolculuğunun ardından erkek arkadaşının yaşadığı yere ulaştığını dile getirdi. Ancak erkek arkadaşının odasının kapısını çalmasına rağmen uzun bir süre açılmadı ve gördükleri karşısında şaşkına döndü.

SES GELİNCE EMİN OLDU

Bir süre kapının önünde sessiz bir şekilde bekleyen Fatz, o anlarda kameralara erkek arkadaşının kendisini aldattığından şüphelendiğini dile getirdi. İçeriden kadın sesi gelince erkek arkadaşının kendisini aldattığından emin oldu.

Mary erkek arkadaşının kapısında beklediği anları videoya çekip TikTok hesabından "Erkek arkadaşına sürpriz yapmak için uzun yoldan gelirsin fakat içeride başka bir kadın olduğu için erkek arkadaşın kapıyı açmıyor" başlığı ile paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Erkek arkadaşının ihanetini sosyal medya hesabından paylaşan genç kadının gönderisine yorum yağdı. Kullanıcıların büyük bir bölümü ilişkisini bitirmesi gerektiğini söyledi. Bir kısmı ise benzer durumları yaşadıklarını ifade etti.



