Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sevgilisine sürpriz yapmak isterken hayatının şokunu yaşadı! İhaneti yakalayınca inanamadı

Sevgilisine sürpriz yapmak isterken hayatının şokunu yaşadı! İhaneti yakalayınca inanamadı

16.02.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Mary Fatz isimli bir kadın, sevgilisine sürpriz yapmak için 5 saat süren araba yolculuğundan sonra erkek arkadaşının kaldığı yurt odasına ulaştı. Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan Fatz, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımı kısa sürede 28 milyon izlenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcıları benzer durumları yaşadıklarını dile getirerek genç kadına yorumlarda destek oldu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Mary Fatz isimli bir kadın, yaşadığı ihaneti sürpriz yapmak istediği anlarda kameralara kaydetmeyi başardı. Uzun mesafe ilişkisinin her zaman güzel sonuçlanmadığını anlatan Fatz, sevgilisini görebilmek için 5 saat süren araba yolculuğunun ardından erkek arkadaşının yaşadığı yere ulaştığını dile getirdi. Ancak erkek arkadaşının odasının kapısını çalmasına rağmen uzun bir süre açılmadı ve gördükleri karşısında şaşkına döndü.

Karısını aldatırken görüntülü diafona yakalandı! Sosyal medyadan eşi ifşa ettiKarısını aldatırken görüntülü diafona yakalandı! Sosyal medyadan eşi ifşa etti

SES GELİNCE EMİN OLDU

1

Bir süre kapının önünde sessiz bir şekilde bekleyen Fatz, o anlarda kameralara erkek arkadaşının kendisini aldattığından şüphelendiğini dile getirdi. İçeriden kadın sesi gelince erkek arkadaşının kendisini aldattığından emin oldu.

Mary erkek arkadaşının kapısında beklediği anları videoya çekip TikTok hesabından "Erkek arkadaşına sürpriz yapmak için uzun yoldan gelirsin fakat içeride başka bir kadın olduğu için erkek arkadaşın kapıyı açmıyor" başlığı ile paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

2

Erkek arkadaşının ihanetini sosyal medya hesabından paylaşan genç kadının gönderisine yorum yağdı. Kullanıcıların büyük bir bölümü ilişkisini bitirmesi gerektiğini söyledi. Bir kısmı ise benzer durumları yaşadıklarını ifade etti.

Eşini yatak odasında başka bir adamla yakaladı! İntikamı sosyal medyanın gündemine oturduEşini yatak odasında başka bir adamla yakaladı! İntikamı sosyal medyanın gündemine oturdu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Protesto etmek için çırılçıplak soyundu! Polisler beyaz örtü...Protesto etmek için çırılçıplak soyundu! Polisler beyaz örtü...
Roma döneminden kaldı! Ziyaretçileri manzarasıyla büyülediRoma döneminden kaldı! Ziyaretçileri manzarasıyla büyüledi
Kezzap atma sahnesi nefesleri kesti! İlk fragman geldiKezzap atma sahnesi nefesleri kesti! İlk fragman geldi
Anahtar Kelimeler:
Aldatma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Canlı yayında frikik! Göğüsleri açıldı, duruma aldırmadı

Canlı yayında frikik! Göğüsleri açıldı, duruma aldırmadı

Erkeklerin penisini ölçmek için yaptığı şey şaşkına çevirdi

Erkeklerin penisini ölçmek için yaptığı şey şaşkına çevirdi

Kezzap atma sahnesi nefesleri kesti! İlk fragman geldi

Kezzap atma sahnesi nefesleri kesti! İlk fragman geldi

İlginizi Çekebilir

Kimse farkında değil! 3 kişiden 1’inde risk var

Kimse farkında değil! 3 kişiden 1’inde risk var

Değerler 1’den küçükse dikkat! İhmale gelmez

Değerler 1’den küçükse dikkat! İhmale gelmez

En güzel renklere özel kış parçaları

En güzel renklere özel kış parçaları

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

15 yaş küçük sevgilisiyle ayrıldı!

15 yaş küçük sevgilisiyle ayrıldı!

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.