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Eşini yatak odasında başka bir adamla yakaladı! İntikamı sosyal medyanın gündemine oturdu

29.01.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrika’da yaşayan ve ismi açıklanmayan bir adam eşinin kendisini aldattığın şahit oldu. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden adamın intikamı sosyal medyanın gündemine oturdu. Videoda aldatılan kocanın eşi ve sevgilisine yönelik sakin tavırları dikkatleri çekti. Paylaşım kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Güney Afrika’da yaşayan bir adam eve geldiğinde yatak odasından sesler geldiğini duydu ve odaya girdiğinde eşi ve yabancı bir adamı yarı çıplak bir vaziyette buldu. 1 yaşındaki çocuklarının yanında karısı ve sevgilisini uygunsuz bir şekilde yakalayan adam o anları cep telefonu ile kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı.

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İKİSİYLE DE SADECE KONUŞTU

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Yaşadığı ihanetle sakinliğini koruyan adam karısı ve sevgilisinin karşısına oturarak konuşma yaptı. Karısı ile beraber yakaladığı adama "İşten eve geldiğinde karını başka biriyle, bir yaşındaki çocuğunun yanında yakalasan ne hissederdin" gibi sorular soran koca, karısına ise "Benimle mutlu değilsen evliliği bitirebilirdin. Başka bir adamı yatak odamıza alıp beni ailem ve dostlarımın yanında küçük düşürmeye hakkın yok" dedi.

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Eşinin sevgilisinin sorularına cevap vermemesi üzerin karısına dönen adam, “Benimle mutlu değilsen evliliği bitirebilirdin. Başka bir adamı yatak odamıza alıp beni ailem ve dostlarımın yanında küçük düşürmeye hakkın yok" diye konuştu. Aldatılan eşinin paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Aldatma
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