Mynet Trend

Sevgilisini 55 yerinden bıçaklamıştı! 'Eski sevgililerinden biri...'

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 28.05.2019 11:53 | Son Güncelleme

Burdur'da tartıştığı Azeri sevgilisi Ganıra Cabbarova'yı (24) takside 55 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Halil Acar (24), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davada hakim karşısına çıktı. Acar, "Yolda eski sevgililerinden birinin otelde beklediğini öğrenince tartışmaya başladık. Ağır küfürler ve hakaretler etti. Kendimi kaybettim ve bıçaklamaya başladım" dedi.

Sevgilisini 55 yerinden bıçaklamıştı! 'Eski sevgililerinden biri...'

Burdur'un Karamanlı ilçesinde 2 Ocak gecesi yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti;

Ganıra Cabbarova ile erkek arkadaşı Halil Acar, bir barda eğlendi. Çift, gece yarısı Gölhisar ilçesine dönmek için taksiye bindi. Ancak çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sürerken Acar, Cabbarova'yı 55 yerinden bıçakladı. Taksi şoförü Ali T., 112 Acil'i arayarak, yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, kadının öldüğünü belirledi. Halil Acar da jandarma tarafından gözaltına alındı.

YARGILAMA BAŞLADI

'Kasten öldürme' suçundan tutuklanan Halil Acar hakkında 'canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Halil Acar ve avukatı ile davaya müdahil olan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı hazır bulundu.

'KENDİMİ KAYBETTİM'

İfadesinde Ganıra Cabbarova ile olaydan 4 ay önce tanıştıklarını ve sevgili olduklarını anlatan Halil Acar, "Konsomatris olarak çalıştığı içkili gazinoda tanıştık, yakınlaştık ve sevgili olduk. Aşık oldum. Maddi, manevi destek oldum. Olay günü çalıştığı yere gittim. Bir süre alkol aldık. Eski sevgililerinden konu açılınca tartıştık. Annesi barıştırdı, birlikte içmeye devam ettik. Yaşadığım köye gitmeyi teklif ettim. O beni bırakıp, geri dönmek istedi. Takside giderken, telefon geldi, eski sevgililerinden birinin otelde beklediğini öğrenince tartışmaya başladık. Ağır küfürler ve hakaretler etti. Kendimi kaybettim ve bıçaklamaya başladım" dedi.

Taksiciye, kendisini jandarmaya teslim etmesini söylediğini kaydeden Halil Acar, Ganıra Cabbarova ile bar dışında da görüştüklerini hatta Antalya'da hastanede yattığı dönemde ziyaretine geldiğini ifade etti.

Duruşmada Cumhuriyet savcısı, sanığın 'canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, sanığın mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre vererek, duruşmayı erteledi.

(DHA)

PARTNERÇözümü mısır unuymuş!Çözümü mısır unuymuş!
Ender görülüyor! Denizli'de bulunduEnder görülüyor! Denizli'de bulundu
Bakan Pakdemirli'ye ilkokul öğrencisinden mektupBakan Pakdemirli'ye ilkokul öğrencisinden mektup
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burdur Ganıra Cabbarova Halil Acar

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artmaya devam edecek

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artmaya devam edecek

Youtuber Shonduras sosyal medyayı salladı!

Youtuber Shonduras sosyal medyayı salladı!

Brezilya'da uçak faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, hayranları yasta

Brezilya'da uçak faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, hayranları yasta

'G.Saray kariyerinin içine etti!'

'G.Saray kariyerinin içine etti!'

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İlahi Rap görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İlahi Rap görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Makam aracını gelin arabası yaptı

Makam aracını gelin arabası yaptı

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ender görülen ‘İtecik lalesi’ Denizli’de bulundu

Ender görülüyor! Denizli'de bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye ilkokul öğrencisinden mektup

Bakan Pakdemirli'ye ilkokul öğrencisinden mektup

Her satırı iğrenç! İlişkiye girerken çektiği görüntüleri...

Her satırı iğrenç! İlişkiye girerken çektiği görüntüleri...

Rüyada birinin öldüğünü görmek ne demek? Rüyada birinin ölmesi ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada birinin öldüğünü görmek ne anlama gelir?

Ölü taklidi yapan definecilerle ilgili yeni detaylar

Ölü taklidi yapan definecilerle ilgili yeni detaylar

Down Sendromlu bu genç kız tüm dünyaya örnek oldu! Engelleri aşıp...

Down Sendromlu bu genç kız tüm dünyaya örnek oldu! Engelleri aşıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.