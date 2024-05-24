Sevgilisini paylaşmıyordu... Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Cannes pozları olay oldu! Son hamlesi şaşırttı

Son olarak Burak Deniz ile birlikte yer aldığı 'Bambaşka Biri' dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Hande Erçel, şimdilerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Erçel, iddialı yapımların Altın Palmiye için yarıştığı Cannes Film Festivali'ne katıldı. Güzel oyuncuya sevgilisi Hakan Sabancı eşlik etti.

KIRMIZI HALIDA POZ VERDİLER

Küresel AIDS salgınını engellemeyi amaçlayan amfAR’ın geleneksel galası, 77. Cannes Film Festivali kapsamında düzenlendi. Ünlü çift, kırmızı halıda birlikte boy gösterdi.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, geçtiğimiz sene de Cannes'da birlikte katılmıştı fakat çiftten yan yana oldukları bir poz gelmemişti. Bu sene Sabancı beklenmedik bir hamle yaptı ve sosyal medya hesabından sevgilisiyle pozlarını peş peşe paylaştı.

YORUM YAĞDI

Ünlü çiftin karelerine; 'Hanımcılık yükleniyor', 'Anneci değil hanımcı erkekten razıyız', 'Hande Erçel helal olsun sana' gibi yorumlar yapıldı.

Derin göğüs dekolteli bir elbise giyen Erçel, geçtiğimiz günlerde efsane yönetmen Francis Ford Coppola'nın merakla beklenen yeni filmi Megalopolis'in prömiyerine katılmıştı.