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  4. Sevgilisini sır gibi saklıyordu! Survivor Nagihan Karadere yine aldatıldı! 'Çok boynuz yedim...'

Sevgilisini sır gibi saklıyordu! Survivor Nagihan Karadere yine aldatıldı! 'Çok boynuz yedim...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.01.2025 14:48
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Katıldığı Survivor yarışmalarıyla adını geniş kitlelere duyuran milli atlet Nagihan Karadere son dönemde değişimiyle gündemdeydi. Yarışmanın ardından verdiği kilolarla dikkat çeken Nagihan Karadere geçtiğimiz aylarda evlilik müjdesi vermişti. Ünlü isim aldatıldığını açıkladı ve özel hayatına dair açıklamalarıyla dikkat çekti.

Sevgilisini sır gibi saklıyordu! Survivor Nagihan Karadere yine aldatıldı! 'Çok boynuz yedim...'

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve yarışmanın ardından değişimiyle dikkat çeken Nagihan Karadere son dönemde özel hayatıyla konuşuluyordu.

Yaz aylarında yeni sevgilisi ile tatilde görüntülenen Nagihan Karadere düğün müjdesi vermiş ve yakında evleneceğini açıklamıştı.

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Kiraz sapından yapılmış yüzük ile romantik bir evlilik teklifi aldığını açıklayan Karadere nazar değmesinden korktuğu için sır gibi sakladığı sevgilisi ile Monako'da düğün yapacağını söylemişti.

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'ÇOK BOYNUZ YEDİM'

Nagihan Karadere özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla yine dikkat çekti. Karadere “Çok boynuz yedim. Boynuzdan başım ağrıyor” sözleri ile defalarca kez ihanete uğradığını anlattı.

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'Aşktan yana şansım yok' diyene Nagihan Karadere 'Yalvarıyorum ya aldatmayan bir erkek yok mu? Çıkın çıkın gelin. 2025’te evlenmek istiyorum.' ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
survivor Nagihan Karadere
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