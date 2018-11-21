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Sevgilisinin beynini yiyen, kanını içen sapığın cezası belli oldu

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 21.11.2018 14:25 | Son Güncelleme

Rusya'da kız arkadaşını öldürüp, beynini pişirip yiyen ve kanını içen 23 yaşındaki sapığın cezası belli oldu.

Sevgilisinin beynini yiyen, kanını içen sapığın cezası belli oldu

Dmitry Luchin isimli katil 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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KADININ BEDENİNİ SATIRLA DOĞRADI

Luchin, 45 yaşındaki kız arkadaşı Olga Budunova'nın kafasına defalarca kez şarap şişesiyle vurarak bayılttı.

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Daha sonra satırla zavallı kadının vücudunu parçalara ayıran sapık, iç organlarını dışarı çıkardı ve kanını içti.

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'ŞEYTANI ÇAĞIRMAK İSTEDİM'

Cesedin üzerine mor renkli ojeyle 'fahişe' yazan Luchin mahkemede suçunu itiraf etti.

Ancak Luchin, deli, katil veya yamyam olmadığını söylerek tüm bunları şeytanı çağırmak için düzenlediği bir ayinin parçası olduğunu söyledi.

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rusya yamyam katil beyin kan kan içmek şeytan

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Şeytan yanına gelmeye korkmuştur
19 yıl mı?
Çıldırmış bu millet
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