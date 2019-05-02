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Sevgilisinin doğum gününde pasta siparişi veren kadın, gelen paketle şok oldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 02.05.2019 07:38 | Son Güncelleme

Vücut geliştirme ile yakından ilgilenen sevgilisine unutamayacağı bir pasta sipariş eden genç kadın, siparişi eline ulaştığında büyük şok yaşadı. İkili hayal kırıklığına yol açan pasta kutudan çıktığında bakın nasıl bir görüntüyle karşılaştı...

Sevgilisinin doğum gününde pasta siparişi veren kadın, gelen paketle şok oldu

İngiltere Newcastle'da Sharon Bijin, vücut geliştirici erkek arkadaşının doğum gününü kutlamak için esprili unutulmaz bir pasta yaptırmayı düşündü.

Sharon, Facebook'ta rastladığı bir butik pastacıya istediği pastanın görselini attı ve 50 pound ödemek üzere anlaştı.

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Sharon, pastacının değerlendirmelerini yüksek gördü ve Facebook'taki görsellere güvenerek sipariş verdi. Ama sonuç hayal kırıklığı yarattı.

Pastayı arabadan teslim aldı ve yağmur yağdığı için eve gidene kadar açmaması tembih edildi. "Pastayı almaya gittiğimde yağmur yağıyordu, açmamamı söyledi, eve gelip pastayı gördüğümde şoke oldum. Herkes gelen pastanın pazudan çok, kaju fıstığı, cenin ya da bir uzaylı gibi göründüğünü düşünüyor.

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Sharon Facebook'tan bulduğu pastacıya 50 pound ödedi ve parasını geri alacak gibi gözükmüyor. Sharon şunu söyledi: "Onunla iletişim kurmak için aradım açmadı, Facebook'ta engelledi ve başka hesaplardan bulmaya çalıştığımda ise hesabını tamamen kaldırdı."

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Neyse ki, Sharon komik tarafından bakmaya çalıştı. Biraz da kendi hatası olduğunu ve daha önce hiç pasta almadığı bir yerden sipariş vermenin saçma olduğunu düşündü. Unutulmaz bir pasta olsun istiyordu hakikaten de oldu. Şimdi erkek arkadaşıyla bu olayı hatırlayıp, gülüyor...

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Anahtar Kelimeler:
pazu pasta doğum günü

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