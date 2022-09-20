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Sevgilisiyle tartışan Ferhat Güzel polise sığınmıştı! Yeni gelişme

20.09.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Ferhat Güzel, eski sevgilisi Nurten Aksoy'un birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi oldukları davada, tarafların şikayetlerinden vazgeçmeleri nedeniyle düşme kararı verildi.

Sevgilisiyle tartışan Ferhat Güzel polise sığınmıştı! Yeni gelişme

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, taraflardan katılan olmadı. Hakim, Ferhat Güzel ve Nurten Aksoy'un karşılıklı olarak şikayetlerinden vazgeçme dilekçesi sunduklarını belirtti. Bunun üzerine mahkeme, Ferhat Güzel hakkında "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından, Nurten Aksoy hakkında ise "Basit yaralama" ve "Mala zarar verme" suçlarından düşme kararı verdi. Mahkeme, Nurten Aksoy hakkında "Tehdit" suçundan ise suçun sabit olmaması nedeniyle beraat kararı verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ferhat Güzel, 27 Ağustos 2021'de sevgilisi Nurten Aksoy'la Taksim'deki bir mekanda buluştu. Tartışmaya başlayan çift, mekandan ayrılarak Güzel'in Şişli'deki evine gitti. Burada tartışma arbedeye döndü. İddiaya göre Nurten Aksoy, mutfaktan aldığı bıçakla Güzel'e saldırdı. Aksoy, Güzel'in eline geçirdiği telefonunu duvara fırlattı. Kafasına aldığı darbe sonrası sevgilisini evden çıkartmaya çalışan Ferhat Güzel, başarılı olamayınca evden çıktı. Yoldaki polisleri gören Güzel, durumu polise anlatarak şikayetçi oldu. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Ferhat Güzel hakkında "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından, Nurten Aksoy hakkında ise "Basit yaralama", "Tehdit" ve "Mala zarar verme" suçlarından dava açıldı. İlk duruşmaya her iki taraf da katılmıştı. Ferhat Güzel, aralarında tartışma ve darp yaşandığını belirterek " Gerek evde gerek dışarıda bana çok fazla hakaret ve tehditte bulundu. Ben asla a'dan z'ye kadar asla yaralama eyleminde bulunmadım" demişti. Nurten Aksoy ise "Telefona zarar vermedim bıçak da yoktu, evdeki hiçbir şeye zarar vermedim. Bıçak hakkında halüsinasyon görüyordu. Tehdit etmedim, mala zarar verme suçunu da işlemedim" diye konuşmuştu.

Sevgilisiyle tartışan Ferhat Güzel polise sığındı! &quot;Senin karnını deşeceğim&quot;Sevgilisiyle tartışan Ferhat Güzel polise sığındı! "Senin karnını deşeceğim"


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Ferhat Güzel
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