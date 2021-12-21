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Sevgilisiyle yollarını ayıran Dua Lipa’dan arkadaşlarıyla çıktığı tatilden nefes kesen pozlar

21.12.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü ödüllü şarkıcı Dua Lipa, uzun zamandır beraber olduğu model sevgilisi Anwar Hadid ile yollarını ayırdı. Bu ayrılık sonrasında arkadaşlarıyla tatile çıkan genç şarkıcı, tatilden yaptığı paylaşımlarla Instagram’ın ateşini yükseltti.

Sevgilisiyle yollarını ayıran Dua Lipa’dan arkadaşlarıyla çıktığı tatilden nefes kesen pozlar

Arnavut asıllı şarkıcı Dua Lipa, genç yaşına rağmen müzik dünyasında başarılarıyla yerini sağlamlaştıran isimlerin başında geliyor. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın arkadaşlarıyla gittiği tatilde yaptığı paylaşımlar ortalığı yangın yerine çevirdi.

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Dua Lipa ile iki yıldır birlikte olduğu model sevgilisi Anwar Hadid yollarını ayırdı. The Sun'da yer alan habere göre; İkilinin kariyerlerine odaklanmak için bir süredir görüşmediği aktarıldı. İddialara göre çift son 1.5 ayda bir araya gelmedi.

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26 yaşındaki Arnavut asıllı şarkıcı Dua Lipa, bu ayrılık sonrasında kız arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı.

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Pijama partili jakuzili tatilinden ortalığı alevlere veren paylaşımlar yapan Dua Lipa’nın fotoğrafları milyonlarca beğeniye ulaştı. Ünlü şarkıcının son paylaştığı fotoğraflar yaklaşık olarak 3 milyon beğeniye yaklaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Dua Lipa
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