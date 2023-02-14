Sevgiliye günaydın mesajı 2023! 14 Şubat Sevgililer Günü etkileyici ve romantik günaydın mesajları ve sözleri

Sevgiliye günaydın mesajı araştırmaları hız kazandı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevdiğini farklı bir mesaj ile uyandırmak isteyenler için en romantik, en etkileyici ve en güzel sözleri ve mesajları sizler için derledik. Sabah gözlerimizi açar açmaz yüzümüzde gülümsemelere sebep olan kısa mesajları daha duygu ve romantik kelimelerle süslemek mümkün. İşte kuru bir günaydın dışında söyleyebileceğiniz duygulu günaydın mesajları...

SEVGİLİYE GÜNAYDIN MESAJI 2023!

Karanlığın güneşe merhaba dediği şu saatlerde, beni düşünen biricik aşkıma günaydınlar...

Günaydın hayat arkadaşım ruh ikizim güzel bir gün bizimle olsun dualarım sevgim seninle.

Sen yanımda olamasan da bugünde rüyamda yanımdaydın, bugün ellerini tutamasam da yarın ellerinle buluşacağım, günaydın bir tanem.

Bu sabah sırf senin için aralandı gözlerim... Günaydın her şeyim benim…

Seni sevmek güneşe dokunmak gibi, sana bakınca eriyor içimdeki buz kütIeIeri, her günüm seninIe başIar, seninIe yaşanır ancak bu hayat, günaydın aşkım.

Sensiz doğsa da güneş odama, biIiyorum kaIbimiz bir ayrı oIsak da, şimdi yanında oIamasam da, güneşe bak sana güIüyorum usuIca, seviyorum seni günaydın sevgiIi.

Seninle hayat rüya gibi, seninle her şey güzel seninle siyahın anlamı var seninle beyazın saflığı var seninle bugünün güneşi var günaydın her şeyim.

Günaydın hayatımın anlamı günaydın içimin sönmeyen ateşi günaydın baş tacım. Günaydın güzeller güzelim.

Bugünde Gözlerimi Seninle Açtım hayata, Senin Adınla Baktım Evdeki her eşyaya, Adını Anıp Dinlediğim Şarkılarda Hep San varsın bebeğim yaşarcasına Günaydın Birtanem.

Her Günün Ayrı Bir Güzelliği Olsun Yanında Güne Gülerek Başla Sevgilim, Bugün de Seni Kıskansın Her Şeyim Günaydın.

Güneş Kadar Aydınlık, Gözlerin Kadar Güzel, Sözlerin Gibi Kusursuz Bir Güne Merhaba Demek İçin Tam Zamanı Günaydın Sevgilim.

Yere düsen yağmur damlalar kalbine inecek güneşi engellemesin güneş bulutların arasından hep sana doğru baksın güneş güzellikler getirsin, günaydın!

Dün gece gene aklımda sen vardın, şöyle bir içimi çekerek derinlere dalmışım ve sabah senin hasretinle uyanmışım. Seninle beraber uyanmak dileği ile günaydın bir tanem… Bütün millet samsun meydana toplanmış güneşin doğmasını bekliyor ama bilmiyorlar ki güneş meleğimin uyanmasını bekliyor günaydın hayatımın anlamı

Her Sabaha Adınla Uyanmak Sanki Yeniden Doğmak Gibi Sevgilim Günaydınlar Bir Tanem Benim.

Bir Rüyanın Gerçeğe Dönüştüğü En Tatlı Halisin Sevgilim Günaydın.

Günün aydın olsun rüyalarımın meleği. Günün aydın olsun mutluluk sebebim.

Elini verene, gözünü değirene, sözünü diyene, diyemeyene sevgimi görene göremeyene günaydın!

Günaydın Ay Yüzlüm Günaydın Sabahımı Aydınlatan Güneşim Günaydın Hayatımın Anlamı Aşkım

Sabah güneşi gibi etrafı aydınlatan, şeker gibi tatlı, gülümseyen bakışlarıyla herkesi mutlu eden kişi, yeni bir güne daha hoş geldin günaydın.

Günaydın her sabah hayatıma güneş gibi doğan aşkım... Seni çok seviyorum...



